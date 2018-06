Immense brand in Londens luxehotel, na duurste renovatie in 115 jaar

In de Londense wijk Knightsbridge is brand uitgebroken in het prestigieuse Mandarin Oriental Hotel. Er zijn 20 brandweerwagens en 120 brandweermannen ter plaatse.

De brand veroorzaakt immens veel rook. Ondertussen zitten grote delen van Londen onder een immense rookwolk. Er zijn tientallen brandweerlui ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ondertussen zou iedereen veilig geëvacueerd zijn uit het hotel.

Het Mandarin Oriental Hotel was is een van de meest prestigieuze hotels ter wereld. Vorig jaar draaide Chanel 4 daar nog een realityreeks over het personeel en de vreemde klanten van het hotel.

Voorlopig zijn er nog geen berichten over gewonden in het hotel.

Ondertussen is het metrostation van Knightsbridge gesloten. “Door de hevige rookontwikkeling is het niet veilig om mensen nu nog in het station te laten”, zei een woordvoerder van het Londens openbaar vervoer.

Bang na Grenfell

Aan BBC vertelde Penelope Evans (50) dat ze aan het shoppen was in Harrods, toen ze de rook zag. “Een zwarte wolk daalde plots over alles neer. Ze stonk verschrikkelijk. Iedereen was geschrokken en vluchtte weg. Na Grenfell - het appartement dat vorig jaar in Londen afbrandde - zijn Londenaars veel meer op het hoede wanneer brand uitbreekt.”

Een woordvoerder van het hotel zei aan BBC dat er net renovatiewerken aan het dak waren afgewerkt. “De duurste renovatiewerken die we ooit uitvoerden.”

Het is niet bekend of dit te maken heeft met de brand.

Het Mandarin Orient Hotel.

Buckingham Palace II

Groot, groter, grootst. Dat was het opzet toen in 1890 de spade in de grond gestoken werd voor wat toen nog een gentlemen’s club zou zijn. Een plek waar heren van stand samenkwamen om te praten, te eten en te drinken. Met daarboven kamers. Hyde Park Court zou het hoogste gebouw van Londen worden. Meteen stak burenprotest op. Zij zouden te veel schaduw vangen. Toen zelfs hun parlementaire vraag niets opleverde, bouwden ze een houten muur zodat Hyde Park niet meer te zien was vanuit de gentlemen’s club.

Die was maar een kort leven beschoren. Nadat de herenclub in 1899 getroffen werd door een brand, heropende hij in 1902 als grootste hotel van Londen. Alles wat een kroon droeg in Europa kwam (en komt) er logeren. Waardoor het hotel de bijnaam ‘Buckingham Palace II’ kreeg.

En dat stak toch bij koning George VI, die aan de andere kant van Hyde Park in het echte Buckingham Palace woonde. Hij verbood alle reclame rond het park. Zo moest het hotel zijn Hyde Park-ingang sluiten en een nieuwe maken aan Knightsbridge. Tot vandaag heeft alleen de Queen de macht om de hoofdingang te laten gebruiken. Voor zichzelf bijvoorbeeld. Of wanneer de Japanse keizerlijke familie er logeert. Al de rest moet langs Knightsbridge binnen.

Diepe kloof tussen gasten en personeel

Langs daar is ook het Britse tv-station Channel 4 gepasseerd om de driedelige serie te maken. Het management liet het toe omdat het “trots is op het hotel en iedereen eens mag zien hoe hard er wordt gewerkt”. Maar na de eerste aflevering reageert Groot-Brittannië al geërgerd over de diepe kloof tussen de gasten en het personeel. Maksim, de Litouwse jongen die in de kelder de was doet, belichaamt die kloof. Hij verdient 8 euro per uur. Rijkaards die één paar sokken laten wassen en strijken, betalen daar 16 euro voor.

“Je waant je echt in de tv-serie Downtown Abbey als je dit hotel binnenstapt, met het rijke volk boven en het arme beneden”, zeiVlaming Robrecht Willaert van Travel Magazin vorig jaar over het hotel.