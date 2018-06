Ronaldo is niet langer de best betaalde sporter, verontwaardiging over (gebrek aan) vrouwen in Forbes-lijst

Sommige sporters vangen gigantische sommen voor wat ze doen. Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes stelde zijn jaarlijkse lijst op van de best betaalde sporters het afgelopen jaar. Bokser Floyd ‘Money’ Mayweather doet bij zijn comeback meteen zijn bijnaam alle eer aan en staat na twee jaar afwezigheid weer op de eerste plaats met meer dan het dubbele van de inkomsten van voetbalgenie Lionel Messi. Er staat geen enkele Belg in de top 100 maar het feit dat daar ook geen enkele vrouw in staat, lokt de nodige verontwaardiging uit op sociale media.

Terwijl Messi, volgens Forbes de best betaalde voetballer ter wereld, dit jaar ruim 94 miljoen euro vangt, krijgt Mayweather een onwaarschijnlijke som van bijna 242 miljoen, bijna volledig te danken aan het lucratieve gevecht tegen Mixed Martial Arts-kampioen Conor McGregor. Enkel en alleen met dat gevecht ving Mayweather 233,4 miljoen euro, goed voor 96,5% van zijn totale inkomsten. McGregor vinden we dan weer op plaats 4 in de lijst, ook dankzij datzelfde gevecht waardoor hij ruim 84 miljoen euro rijker werd.

Cristiano Ronaldo prijkt na twee jaar nietlanger bovenaan. De Gouden Bal moet deze keer zelfs zijn rivaal Messi (nipt) laten voorgaan en staat met ruim 91,5 miljoen euro aan totaalinkomsten op plaats 3 in de lijst.

Gesponsorde voetballers

Opvallend in die top 3 is het verschil tussen de inkomsten van salaris en prijzengeld aan de ene kant, en die van sponsorcontracten aan de andere. Zo haalt Mayweather amper 3,5% van zijn geld uit sponsorcontracten, terwijl dat bij Messi 24,3% is en bij Ronaldo zelfs 43,5%. De derde best betaalde voetballer vinden we op plaats 5 in de lijst en luistert naar de naam Neymar. De ex-ploegmaat van Messi verdient dit jaar zo’n 76,4 miljoen euro en zorgt er daarmee voor dat er drie voetballers in de top 5 staan.

De top 10 wordt vervolledigd door NBA-ster LeBron James (72,1 miljoen), tennisser Roger Federer (65,6 miljoen), die andere NBA-ster Stephen Curry (65,3 miljoen) en de American Footballers Matt Ryan (57,2 miljoen) en Matthew Stafford (50,5 miljoen). Topgolfer en voormalige aanvoerder van de Forbes-lijst Tiger Woods staat dit jaar op plaats 16 met 36,8 miljoen euro totaalinkomsten, waarvan 35,7 miljoen (97%) uit sponsorcontracten komt.

Geen enkele vrouw?

Voor de eerste keer sinds 2010 staat er echter geen enkele vrouw in de lijst... Tennisster Serena Williams was vorig jaar de enige vrouw die genoeg geld verdiende om haar "mannetje" te staan tussen al dat mannelijke geweld op de 51e plaats maar omdat ze beviel van dochtertje Olympia valt ook zij nu uit de top-100. Op de 100e plaats staat NBA-speler Nicolas Batum, die 22.9 miljoen dollar mocht opstrijken.

In het verleden stonden ook tennissters Li Na (gepensioneerd) en Maria Sharapova (pas terug uit schorsing) in de prestigieuze lijst, maar daar blijft het bij...

What’s shocking about the #Forbes list out of the 100 athletes, 0 of them are females. Not even Serena Williams, Ronda Rousey, Shapanova make the 100 (above $22.9 mil) — Aaron Gillard ???‍?? (@AaronGillard_17) 6 juni 2018

Men = 100/100

Women = 0/100



For the first time ever since Forbes started compiling the world's 100 highest paid sportspeople, there is not a single woman in the list. Not one.



What a damning indictment of the enormous disparity between men/women's sport. https://t.co/3O1tu5RTZb — Ben Bloom (@benbloomsport) 5 juni 2018

Forbes published a list of the 100 best paid sports people. No woman made the list. Top is Floyd Mayweather, who has convictions for violence against women. Serena Williams, sole woman in previous years, fell off the list due to her pregnancy. This is 2018 https://t.co/nitpJWKLZo — Naomh (@naomhgallagher) 7 juni 2018

Zero women on the Forbes Top 100 of sports stars. Pretty crazy. I immediately asked myself where Serena was but she shouldn’t be the sole female on the list. — brandon (@TheRealClassic) 6 juni 2018

*NO FEMALE ATHLETE

cracked the top 100 of Forbes highest paid list.



*Side-note

Maria Sharapova was Forbes' highest-paid female athlete from 2004-2015, until Serena unseated her in 2016. Due to Sharapova testing positive for P.E.D'S and being suspended. pic.twitter.com/KaGtkcUdpq — The 112 (@_THE112) 6 juni 2018

De top-10:

1. Floyd Mayweather

2. Lionel Messi

3. Cristiano Ronaldo

4. Conor McGregor

5. Neymar

6. LeBron James

7. Roger Federer

8. Stephen Curry

9. Matt Ryan

10. Matthew Stafford

De volledige lijst kan u hier bekijken.