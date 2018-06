Donald Trump valt media opnieuw aan: “Het gaat zeer goed met Melania”

“Het gaat zeer goed” met Melania Trump. Dat heeft Donald Trump woensdag gepost op Twitter. De Amerikaanse president verwees alle speculaties over zijn vrouw naar de prullenmand en lanceerde nog maar eens een aanval tegen de media.

De 48-jarige echtgenote van Trump onderging op 14 mei een nieroperatie en werd vijf dagen later uit het ziekenhuis ontslagen. Het bleef sindsdien echter zeer stil rond de First Lady. Maandag verscheen ze na 25 dagen afwezigheid opnieuw in het openbaar: samen met haar man ontving ze nabestaanden van overleden soldaten.

Eerder raakte bekend dat de voormalige mannequin Trump niet zal vergezellen naar de G7-top eind deze week in Canada, noch naar Singapore volgende week voor de historische topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

“De fake news media zijn zo onrechtvaardig en boosaardig geweest tegenover mijn vrouw en onze fantastische First Lady, Melania”, tweette de president. “Tijdens haar genezing na een operatie hebben ze alles naar voren geschoven: een bijna-dood, plastische chirurgie, dat ze het Witte Huis (en mij) verlaten had voor New York of Virginia, tot zelfs dat ze het slachtoffer zou zijn geweest van misbruik. Allemaal fake, het gaat zeer goed met haar.”

The Fake News Media has been so unfair, and vicious, to my wife and our great First Lady, Melania. During her recovery from surgery they reported everything from near death, to facelift, to left the W.H. (and me) for N.Y. or Virginia, to abuse. All Fake, she is doing really well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 juni 2018