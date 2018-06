Heldhaftig meisje (3) belt hulpdiensten nadat moeder bewusteloos neervalt, en redt zo haar leven

Een driejarig meisje heeft deze week het leven van haar moeder gered. Dorothy Craig uit het plaatsje Cleveland in de Amerikaanse staat Texas slaagde erin de hulpdiensten te verwittigen nadat haar moeder bewusteloos was neergevallen op de grond.

Moeder Miranda had haar dochter Dorothy, die nu drie jaar oud is, al op zeer jonge leeftijd geleerd om naar de hulpdiensten te bellen. Miranda lijdt immers aan narcolepsie, een aandoening waardoor ze plots in slaap kan vallen en ook hallucinaties en spierverlamming kan ervaren.

Toen de moeder deze week plots bewusteloos op de grond viel, greep de kleine Dorothy meteen in. Ze nam de telefoon en toetste het noodnummer 911 in.

Duidelijk in paniek kon de kleuter zelf weinig samenhangende informatie geven aan de hulpdiensten, maar gelukkig konden zij wel tijdig achterhalen van waar er ongeveer gebeld werd. Enkele agenten gingen ter plaatse en belden een halfuur lang van deur tot deur aan tot ze bij het juiste adres terechtkwamen. Daar troffen ze Miranda bewegingsloos aan.

Het medisch personeel kon haar uiteindelijk weer bij bewustzijn brengen, waardoor ze niet moest worden overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Miranda is alvast zeer trots op haar driejarig dochtertje, de oudste van drie kinderen.

“Ik ben echt heel trots”, zegt ze. “Dorothy is zo’n slim meisje. Tot nu toe heeft ze al twee keer naar de hulpdiensten moeten bellen. Ze is echt mijn kleine heldin.”