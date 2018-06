Auto brandt volledig uit, bestuurder geklemd

Aalst - Op de parking achter het station van Aalst is deze namiddag een auto volledig uitgebrand. De bestuurder kon ternauwernood bevrijd worden door omstaanders.

De brandweer van Aalst kreeg deze namiddag uur een noodoproep. Een auto had vuur gevat op de parking achter het station van Aalst. De bestuurder van de wagen, een zwarte Renault, zat tijdens het incident vast in zijn auto. Drie omstaanders wisten de oudere man gelukkig snel te bevrijden. Hij werd vervolgens met brandwonden weggevoerd naar het hospitaal. De schade aan zijn voertuig was immens. Het vuur was zo fel dat andere auto’s die in de buurt stonden ook beschadigd werden. Hoe de brand ontstond, is nog niet duidelijk.