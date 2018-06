Ongerustheid over vertragingen bij Beneluxtrein: “Mag geen tweede Fyra-verhaal worden”

Sinds de Beneluxtrein, de intercity tussen Brussel en Amsterdam, voorbij Antwerpen over de hogesnelheidslijn via het station Noorderkempen (Brecht) richting Nederland rijdt, is de gemiddelde stiptheid op het traject Antwerpen-Noorderkempen tijdens de avondspits gedaald van “bijna perfect” naar 67,5 procent. Dat zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh op basis van cijfers die hij opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR). “Dit mag echt geen tweede Fyra-verhaal worden”, waarschuwt Van den Bergh. Eerder uitte ook het gemeentebestuur van Brecht al zijn ongerustheid.

Van den Bergh noemt de forse stiptheidsdaling tijdens de avondspits “onaanvaardbaar” en vraagt extra maatregelen van de NMBS. Die besliste al om een pendeltrein tussen Antwerpen-Centraal en Noorderkempen in te leggen wanneer de Beneluxtrein omwille van een incident omrijdt via Essen en Roosendaal, indien er voldoende treinen beschikbaar zijn. “Niet alleen bij een aangepaste dienstverlening, maar ook bij afgeschafte Beneluxtreinen moet er een trein rijden tussen station Noorderkempen en Antwerpen”, stelt Van den Bergh echter. “Anders staan deze reizigers weer in de kou. Nu de reizigers eindelijk elk uur een verbinding hebben naar Brussel en Breda, verdienen ze ook een stipte trein.”

Dinsdag sloeg ook de gemeente Brecht al alarm. “We worden veelvuldig aangesproken door misnoegde reizigers die bijna dagelijks problemen ondervinden met de stiptheid”, klonk het daar. De NMBS bevestigde in een antwoord dat de stiptheid van de Beneluxtrein “onder de verwachtingen blijft” en de oorzaken daarvan zich zowel op Belgisch als op Nederlands grondgebied bevinden. “De NMBS en Infrabel hebben intussen al verschillende verbeteracties gestart”, aldus nog de NMBS. “Wij houden ook contact met onze Nederlandse collega’s voor wat betreft de technische problemen op Nederlands gebied.”