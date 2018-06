Dit zijn volgens ex-international de beste 11 Rode Duivels aller tijden: maar drie Belgen uit huidige generatie

Philippe Albert speelde in de jaren ‘90 41 interlands voor België en was erbij tijdens het WK in 1990 en 1994. Verder maakte Albert het mooie weer bij onder andere Anderlecht en Newcastle. Hij koos zijn beste elf Rode Duivels aller tijden. Volgens Albert is persoonlijkheid even belangrijk als talent. Opvallend: uit de huidige ‘gouden’ generatie koos Albert slechts drie spelers.

In doel kiest hij voor Michel Preud’homme, waar hij drie jaar mee samenspeelde bij KV Mechelen. “Preud’homme werd op het WK van 1994 uitgeroepen tot de beste doelman ter wereld. Hij is een leider, mocht hij vandaag nog spelen, zou hij tot de beste drie van de wereld behoren.”

Michel Preud’homme in het midden van de foto. Foto: BELGA

Eric Gerets wordt de rechtsback van de ploeg. Hij was de eerste Belg die erin slaagde om de Europacup I (voorloper Champions League) te winnen. “Een topspeler met veel toewijding en een echte leider”, vindt Albert. Als centrale verdediger zou hij Laurent Verbiest kiezen. “Hij was gekend als Lorenzo the Magnificent, een getalenteerde libero die meer dan twintig jaar voor zijn tijd speelde. Hij stierf helaas toen hij 27 jaar oud was tijdens een auto-ongeluk.”

Eric Gerets rechts. Foto: Photo News

Kompany behoort tot keuze Albert

Verder kiest hij in de verdediging ook voor Vincent Kompany. “Een voorbeeld voor iedereen. Vincent kwam blessure na blessure terug en dat toont mentale sterkte. Een eerste klasse persoon en een legende bij Manchester City. Hij zou een van mijn mogelijke kapiteins zijn.” Links achteraan kiest Albert voor Jean Thissen die twee keer de Europa Cup I heeft gewonnen met Anderlecht. “Thissen is goed in de lucht, heeft een geweldige houding en een fantastische linkervoet.”

Jean Thissen. Foto: Photo News

Op nummer zes plaatst hij Wilfried Van Moer. “Hij kan tackelen, acties maken en goals scoren. Van Moer brak in 1972 gruwelijk zijn been, maar werd opnieuw opgeroepen toen hij voorbij de dertig was. Hij was een belangrijke schakel die België naar de finale van het EK in 1980 leidde.” Als nummer tien neemt Albert Enzo Scifo. “Hij heeft een uitstekend voetbalbrein, een fantastische passing en is goed met beide voeten. Een van de grootste aller tijden.” Jan Ceulemans en Eden Hazard vervolledigen zijn middenveld.

Jan Ceulemans. Foto: BELGA

Kapitein

“Ceulemans is kapitein van mijn ploeg. Een echte teamspeler met een fenomenale carrière. Verlegen buiten het veld, maar hij speelde altijd met een ‘over mijn lijk’ houding. Ceulemans kon naar elke grote club in Europa, maar hij koos ervoor om in België te blijven spelen. Hazard kan dan weer altijd het verschil maken, zelfs als hij een mindere dag heeft. Hij lacht ook altijd. Samen met Scifo is hij een van de grootste talenten van ons land de laatste dertig jaar.”

Paul Van Himst. Foto: Fotoarchief Het Nieuwsblad

In de aanval kiest Albert voor Paul Van Himst. “Elegant op en naast het veld en ongelofelijk getalenteerd. Hij behoort tot de top vijf Duivels ooit.” Naast hem plaatst Albert Romelu Lukaku. “Hij heeft al een ongelofelijke carrière achter de rug en hij is nog steeds maar 24 jaar. Hij scoort vlot en speelt al sinds zijn zestiende bij de eerste ploeg van clubs. Hij werkt ook verschrikkelijk hard om te verbeteren. Zonder hem lag José Mourinho volgens mij al lang buiten als trainer bij Manchester United.”