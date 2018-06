Honderden liters chemicaliën aangetroffen in verdachte vrachtwagen op Pukkelpopweide

Hasselt - Het parket van Limburg bevestigde woensdag dat er in de verdachte vrachtwagen op de Pukkelpopweide in Kiewit bij Hasselt vaten met vermoedelijk drugsafval stonden. Het gaat om verschillende tonnen met honderden liters chemicaliën. De achtergelaten vrachtwagen stond al een tijdje op een parkeerterrein aan de Vijverstraat in Kiewit.

De politie Limburg Regio Hoofdstad ging woensdag tot controle over, maar zag de verdachte inhoud en verwittigde de brandweer. Brandweermannen met gaspakken van de zone Zuid West-Limburg gingen in de vrachtwagen kijken en zagen de tonnen met chemicaliën. Het gaat vermoedelijk om afval dat afkomstig is van een drugslab, waar synthetische drugs geproduceerd worden.

Sinds begin dit jaar zijn er in Limburg al ongeveer zestien dumpingen van drugsafval geregistreerd. Vorig jaar stond de teller op dertien dumpingen.