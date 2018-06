“N-VA is de kanker van de Belgen”: hoofdredacteur Le Vif/L’Express haalt hard uit in opiniestuk

“De zomer van 2014 zullen we ons herinneren als de zomer waarin de kanker ons land heeft aangevallen.” Aan het woord: Thiery Fiorilli, hoofdredacteur van het Franstalige weekblad Le Vif/L’Express, in een snoeihard opiniestuk. De kanker waar hij het over heeft, is N-VA. “Politieke pyromanen die gestopt moeten worden”, aldus Fiorilli.

Fiorilli haalt ongemeen hard uit naar de partij van Bart De Wever, Jan Jambon en Theo Francken, die volgens hem het land besmet hebben met een bijzonder gevaarlijke ziekte. “Eén die je langzaam aantast. Je blijft nog meerdere jaren in leven, maar je geestelijke vermogens nemen sterk af. Plots takel je dan snel af en ga je dood.”

Het is Charles Michel die in de zomer van 2014 besliste om N-VA mee in de federale regering te nemen - “Gewoon zodat hij zelf premier kon worden” - en toen is het echt begonnen. “Niet alleen Vlaanderen, maar alle cellen in heel België werd toen getroffen. Hun manier van denken werd aangepast en hun inzicht nam af. Enkele organen boden weerwerk, maar de ziekte bleef terreinwinst boeken. Elke dag werden de gevolgen voor iedereen zichtbaarder.”

De mooiste realisatie van Bart De Wever is, aldus Fiorilli, “hoe hij vanop zijn Antwerpse troon de geesten vervuild heeft tot de verste uithoeken van Wallonië. De grote goeroe van de Vlaams-nationalistische partij is erin geslaagd de hoofden van alle Belgen te besmetten. Samen met Jan Jambon en Theo Francken deed hij dat, via klassieke mediakanalen en sociale media, gesterkt door de migrantencrisis en de aanslagen op ons grondgebied. De uitzaaiingen zijn een realiteit.”

De hoofdredacteur van het Franstalige tijdschrift beschrijft hoe de drie zwaargewichten van N-VA de samenleving verder ontmenselijk door te speechen, te tweeten, te Facebooken en interviews te geven. “Zij beslissen wie de goeden en de slechten zijn, zowel onder migranten als onder de rechters, mediakanalen, rectoren… Ze stigmatiseren en klagen humanitaire organisaties aan. Wat ze hun politieke successen noemen, zijn de cijfers van arrestaties, opsluitingen en uitwijzingen. Ze creëren een denkpatroon waarin alle middelen toegelaten zijn om de vijand te bestrijden. Alle middelen.”

Fiorilli stelt vast dat de meerderheid van de Belgen, dankzij de drie, gewoon geworden is aan het geweld dat de staat gebruikt en het goedkeurt. “Ze applaudisseren en willen zelfs meer. Zodra er geen vijand meer over is, kunnen ze weer voor hun kerndoel gaan: de scheiding van Vlaanderen en Wallonië. Dan zal de dood van België aangekondigd worden als het gevolg van een slepende ziekte. Hoe lang die gewoekerd zal hebben, weten we nog niet. De naam kennen we wel: kanker. Ook wat ze veroorzaakt heeft, is duidelijk. En wie ze heeft toegelaten. De zomer van 2014 krijgt een plaats in de geschiedenisboeken, maar onderaan onze tijdlijn.”