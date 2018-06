Opnieuw 250.000 euro buitgemaakt bij plofkraak op bankautomaat

Aalst / Buggenhout - Een bende is erin geslaagd om een bankautomaat op te blazen in de Stationsstraat in Buggenhout. Ze maakten bijna een kwart miljoen euro buit.

In de nacht van dinsdag op woensdag kraakte een bende van drie onbekende mannen de geldautomaat van Bpost in de Stationsstraat. Ze lieten de automaat ontploffen en konden zo 250.000 euro buitmaken. Het parket bevestigt het incident maar wil niet meer details vrijgeven zolang het onderzoek loopt. Voorlopig is er nog geen spoor van de daders.

Eerder deze week vond er in het Limburgse Kinrooi ook al een plofkraak plaats. Daar zou het om vier overvallers gegaan zijn, die ettelijke honderdduizenden euro’s buitmaakten bij een ING-bankautomaat. Ook daar ontbreekt elk spoor van de daders.