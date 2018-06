2 aanslagen in 8 minuten: Belgie houdt adem in

De vrees voor een nieuwe blessure is groot. Egypte kwam al van bij het begin hard in de tackles, en na de blessure van Vincent Kompany zaterdag tegen Portugal houdt heel het land zijn adem in. Nóg een blessure kunnen we ons niet veroorloven, zeker als het een sleutelspeler is die uitvalt.

Hazard grijpt naar de knie. Foto: BELGA

De medische staf komt even kijken. Foto: BELGA

Al van bij het begin van de vriendschappelijke interland tussen België en Egypte verdedigden de bezoekers zeer hard. Een stevige tackle van Tarek Hamed haalde aanvoerder Eden Hazard onderuit, waarna die kermend naar zijn rechterknie greep. Geel voor Hamed.

Nog maar enkele minuten later werd Yannick Carrasco gevloerd door Ahmed Fathy. Ook die kreeg geel. Het is duidelijk dat Egypte met een plan naar het Koning Boudewijnstadion is afgezakt. Na de blessure van Vincent Kompany zaterdag tijdens de oefeninterland tegen Portugal is het hopen dat er geen andere Rode Duivels geblesseerd raken.