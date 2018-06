WK-tegenstander Rode Duivels verliest laatste oefenmatch

Panama, de eerste WK-tegenstander van de Rode Duivels op het WK in Rusland, heeft de oefenmatch tegen Noorwegen verloren met 1-0. De Noren konden zich niet plaatsen voor het WK, terwijl het voor Panama de laatste oefenwedstrijd was voor de ploeg afzakt naar Rusland. Het Centraal-Amerikaanse land heeft dus geen vertrouwen getankt tijdens haar generale repetitie en in aanloop naar de match tegen de Duivels op 18 juni.