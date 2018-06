Rijk en wereldberoemd, en toch stapten ze uit het leven: “Van sterren zien we alleen hun succes”

Niets lijkt hen te kunnen raken, maar de zelfdoding van modeontwerpster Kate ­Spade maakt duidelijk dat beroemdheden onder het laagje vernis even kwetsbaar zijn als jij en ik. De drempel om hulp te zoeken is soms zelfs groter. “Het taboe op psychische problemen is nog sterker bij mensen die in de kijker lopen”, zegt psy­chiater Dirk De Wachter.