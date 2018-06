Minister beslist op laatste moment: geviseerde traiteur mag dan toch niet opnieuw leveren aan scholen

Het bedrijf dat de maaltijden levert aan verschillende Oost- en West-Vlaamse scholen waar 313 kinderen met salmonella besmet raakten, zal donderdag dan toch niet opnieuw kunnen leveren aan de scholen. Dat was nochtans wel gepland, maar minister van Landbouw Denis Ducarme, die ook bevoegd is voor het federaal voedselagentschap FAVV, heeft woensdagavond die beslissing op het laatste moment teruggechroefd. Dat melden verschillende betrokken scholen op sociale media. De erg laattijdige communicatie zet kwaad bloed.

Twee weken nadat 313 schoolkinderen uit Oost- en West-Vlaanderen met salmonella besmet raakten, blijven er nog heel wat vragen onbeantwoord. De belangrijkste: hoe hebben de kinderen de vergiftiging opgelopen?

Al snel na de besmetting werd gewezen in de richting van cateringbedrijf Esthio NV uit Harelbeke, dat de warme maaltijden voor de leerlingen levert. Eerst dacht men dat het de lasagne zou zijn, dan weer het stoofvlees, maar na uitgebreide controles van het FAVV werd niets gevonden. Een hele opluchting, zo klonk het eerder deze week nog bij zaakvoerder/traiteur Hervé Vervaeck.

Eerder deze week mocht het bedrijf van het FAVV al terug leveren aan bedrijven en vanaf donderdag zou dat ook voor scholen weer het geval zijn. Maar woensdagavond meldden verschillende scholen die samenwerken met de traiteur op sociale media dat die beslissing weer wordt teruggeschroefd.

Laattijdige beslissing

“De kabinetschef van minister Ducarme heeft vandaag omstreeks 18.45 uur aan onze Directeur-generaal laten weten dat de minister nog een bijkomende balans wil opmaken vooraleer traiteur Esthio opnieuw kan/mag leveren aan de scholen. Onze excuses”, stond te lezen in een uiterst beknopte mail die de scholen ontvingen van het FAVV.

Heel wat van de scholen deelden het vervelende nieuws op Facebook, met de dringende boodschap dat de ouders dus morgen toch nog best boterhammen meegeven aan hun kinderen. “Dringend bericht voor alle ouders”, werd bijvoorbeeld gepost. “Om 20.37 uur kregen wij bericht dat minister Ducarme niet toelaat dat Esthio morgen mag leveren. Na heel wat telefoontjes met Esthio, schepen en minister Crevits zit er niks anders op dan morgen boterhammen mee te brengen. Onze excuses.” De laattijdige communicatie zette duidelijk kwaad bloed bij heel wat scholen en ouders.

Gevraagd naar een reactie weigerde het FAVV elke commentaar. Op het kabinet van minister Ducarme was niemand bereikbaar voor een verduidelijking.

Afgevoerd naar ziekenhuis

Toen bedrijfsleider Hervé Vervaeck het nieuws hoorde van zijn zoon, werd hij onwel. Hij werd zelfs afgevoerd naar het ziekenhuis. “Ik begrijp er niets van”, zegt hij vanuit de kliniek. “Ik ben hartpatiënt en viel flauw toen ik het vernam. Het lijkt wel alsof iemand ons per se kapot wil. De producten voor 10.000 maaltijden stonden klaar, die zijn nu verloren. Maar dat is niet het ergste: opnieuw krijgt men nu de indruk dat er een probleem is bij Esthio. Terwijl er nooit iets is gevonden.”