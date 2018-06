Jarenlang lukte het gangsters niet, maar geldautomaat is dus toch te kraken

Kinrooi / Buggenhout - Drie bankrovers zijn er woensdagochtend in geslaagd om in het Oost-Vlaamse Buggenhout een bankautomaat op te blazen en met 250.000 euro aan bankbriefjes te gaan lopen. Nochtans was het toestel uitgerust met een ‘plofpatroon’: een verfbom die dit soort overvallen al járen onmogelijk maakt. Twee dagen eerder lukte eenzelfde overval ook al in het Limburgse Kinrooi. “Het zijn professionals. Ze weten perfect hoe ze de beveiliging moeten verschalken.”

“Een overval op een geldautomaat is héél zeldzaam”, zo bevestigt Isabelle Marchand, woordvoerster van bankfederatie Febelfin. In 2015 én 2016 werd in ons land geen enkele bankautomaat opgeblazen. In 2017 noteerden de banken wél twee pogingen, maar die mislukten door dat ene apparaatje dat al jaren plofkraken verhindert: een plofpatroon.

Wie een bankautomaat wil op­blazen, activeert automatisch ook een verfbom, die inkt over alle biljetten sproeit en ze daardoor onbruikbaar maakt. “In België is het merendeel van de geldautomaten daarmee uitgerust”, zegt Marchand.

Zwartgeblakerd

En toch tellen de banken nu twee gelukte overvallen, in amper drie dagen tijd. Maandagochtend in alle vroegte konden vier gemaskerde mannen twee bankautomaten in het ING-kantoor van Kinrooi opblazen. De toestellen waren uitgerust met plofpatronen. Hoeveel geld de dieven meenamen, is nog onduidelijk.

In de nacht van dinsdag op woensdag dan slopen twee gemaskerde mannen het postkantoor van Buggenhout binnen. Ze drongen door tot de ‘maanzone’: dat deel van de bank waar de auto­maten staan, en dat ook na sluitingstijd toegankelijk blijft.

Ze droegen lange jassen en hadden een kap over hun hoofd getrokken. “Uit de videobeelden weten we dat ze meteen naar de bankautomaat stapten”, zegt een bron. “Een tel later stapte een derde kerel het kantoor binnen en hij maakte de camera onklaar.”

Wat er daarna gebeurde, weten alleen de drie overvallers. De slapende buren merkten niets van de explosie die volgde. Toen de ochtendploeg om 4 uur in het bankkantoor arriveerde, was de automaat opengescheurd. De vloer was zwartgeblakerd en een raam was gesneuveld. Volgens een welingelichte bron zouden de rovers 250.000 euro buit hebben gemaakt.

Vakwerk

Bpost bevestigt dat de overvallers geld konden bemachtigen, al wil men liever niets kwijt over het bedrag. Bpost erkent ook dat de geldautomaat uitgerust was met een plofpatroon. “Al onze bank­automaten zijn daarmee uitgerust. Ze zijn voorzien van alle gangbare veiligheidsmaatregelen”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Om te begrijpen hoe de overvallers toch buit konden maken, wacht Bpost het lopende gerechtelijke onderzoek af.

“Het moeten echte professionals zijn”, zegt een bron over de overval in Buggenhout. “De explosieven waren op zo’n manier geplaatst dat de inktpatronen intact zijn gebleven. De plaat met de inktpatronen is weggeslingerd naar de andere kant. Ze moeten heel precies geweten hebben op welke plek ze de explosieven moesten aanbrengen.”

Het postkantoor in Buggenhout bleef gisteren de hele dag gesloten, maar opent vandaag alweer de deuren. “De lokettenzaal is intact gebleven.”