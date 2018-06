Onze Chef Voetbal ziet dat sleutelspelers precies doen wat van hen verwacht wordt: “Blikopener Hazard, leider De Bruyne en afwerker Lukaku”

De tegenstand was niet super, maar de Rode Duivels leverden een degelijke partij af. De Egyptische muur werd vlotjes gesloopt. Los van de zege waren er in de goede eerste helft vooral enkele individuele prestaties die verheugend waren. De sleutelspelers Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku deden wat er van hen verwacht werd. En dat is een goed begin.