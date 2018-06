REACTIES. Courtois: "Beetje zuur dat Ciman WK mist", Martinez: "Zelfde gevoel als na Portugal"

België is erin geslaagd het verdedigende blok van Egypte te slopen. De Duivels klopte de Egyptenaren met 3-0 in een vriendschappelijk duel als voorbereiding op het WK dat op 14 juni start. De reacties na de 3-0 overwinning zijn over het algemeen positief, al ziet bondcoach Roberto Martinez wel nog wat werkpunten.

Courtois: "Beetje zuur voor Ciman dat hij wellicht WK mist"

"De nul houden is altijd goed. Ik vond dit een goede match, we creëerden regelmatig kansen en oké het tempo lag wat lager in de tweede helft. Maar het was warm dus dan is het lastig om 90 minuten een hoog tempo vol te houden. Ciman is een goede verdediger, we speelden al vaak samen. Het is wel wat zuur voor hem dat hij er wellicht niet bij is in Rusland. Verder zat de sfeer bij het publiek goed, al was het nog leuker mocht het stadion vol hebben gezeten."

De Bruyne: "Ervaren spelers moeten de jongeren helpen"

De eerste reactie was van Kevin De Bruyne, die op het einde van de wedstrijd de aanvoerdersband droeg: "Mijn gevoel was nu een beetje beter dan de vorige keer. De pressie zat erin, en daardoor verloren ze ballen. De opbouw kon wel iets beter en we moesten nog wat zoeken, maar we hebben dingen gemerkt en het is beter gegaan."

"De spelers met veel ervaring moeten de jonge spelers helpen", ging hij verder. "We willen hier als ploeg iets realiseren en iedereen moet daarin meegaan. Het is nu tijd om dingen te proberen, ook al maak je fouten. Dat is nu niet erg." Hij liet nog verstaan dat hij zich goed uitgerust voelt: "Ik voel mij goed. Ik heb veel vrije dagen gehad in mijn seizoen in Engeland. Ik heb mij kunnen amuseren toen ik rust kreeg, en daardoor ben ik goed aan de voorbereiding kunnen beginnen. Nu moet ik mij natuurlijk bljven verzorgen en blijven goed rust nemen."

Hazard: "Ik heb mij echt geamuseerd vandaag"

Eden Hazard was andermaal dé uitblinker bij de Rode Duivels. De kleine generaal lag met een afstandsschot aan de basis van de 1-0 van Lukaku en dikte op assist van Carrasco verder aan. "Ik voelde me erg goed in mijn vel en dat uitte zich ook op het veld. De coach had ons vooraf gewaarschuwd dat het al enkele jaren geleden was dat Egypte méér dan twee goals slikte. Vandaag maakten we er drie. We hebben dus iets redelijk uniek gepresteerd", lacht de aanvaller.

Met drie doelpunten, een clean sheet en een klinkende zege sloten de Rode Duivels de 25000 aanwezige thuisfans weer een beetje in de armen."Als je wint, dan gaat dat allemaal wat makkelijker natuurlijk. Ach, het was een mooie avond voor zowel de spelers als de supporters. Laten we dat onthouden." (ydb)

Martinez: "Zelfde gevoel als na Portugal"

"Ik heb hetzelfde gevoel als na Portugal. Ik zag dingen die niet goed waren, aan jullie om uit te zoeken wat ik bedoel. Vooral het samenspel moet nog beter, maar dat we weer een clean sheet hebben, is zeer goed. Dit was een goede test, we hebben drie keer gescoord tegen een verdedigend blok. Egypte kwam duidelijk naar hier om ons weerstand te bieden, dat toonde de harde tackle op Hazard. Ciman was consistent en heeft ervaring. Hij is een ander type dan Dendoncker of Boyata en hij had een aandeel in het clean sheet. Talent is niet het enige ingediënt dat we nodig hebben om te winnen. Mijn spelers moeten voor elkaar willen werken en een eecht team vormen."

Januzaj: “Vertrouwen gekregen door definitieve selectie”

Adnan Januzaj klimt steeds hoger in de pikorde. Hij viel sterk in tegen Egypte en werpt zich zo op tot invaller nummer één in het aanvallende compartiment. Hij speelde met veel vertrouwen. “Ik ben altijd al een relaxte kerel geweest”, zegt de Kosovaarse Belg. “Maar het klopt wel dat de definitieve selectie voor Rusland me een boost van vertrouwen heeft gegeven. Met elke bal die ik raak, probeer ik om het spel te versnellen of iets verrassend te doen. De coach had me gevraagd om de ruimte tussen de linies op te zoeken om het stevige blok van Egypte te ontgrendelen. Dat is mijn rol in deze ploeg: als ik inval moet ik het verschil maken en kansen creëren voor de ploeg. Maar ik wil meer doen. Daarom heb ik aan de coach gevraagd op welke manier ik nuttig kan zijn bij balverlies, hoe ik druk moet zetten. Want dat maakt ook deel uit van ons spel. Of ik hoop om titularis te worden? Dat hoopt iedereen. Ik hoop vooral om speelminuten te krijgen tijdens de wereldbeker.” (gegy)

Meunier: "Op zoek naar mijn tweede adem"

Thomas Meunier had vooral voor de rust zijn avond niet als rechtsback. “Ik kende een moeilijke avond, zeker de eerste helft”, gaf de verdediger van PSG toe. “Het was moeilijk om mijn tweede adem te vinden. Door de warmte maar ook door de intensiteit van de trainingen tot nu toe. Die eisten hun tol. Je hebt er die volle gas geven, anderen proberen te doseren. Ik denk dat Dries ook een seizoen heeft gehad met matchen om de drie dagen. Ik vond het niet zo erg om vervangen te worden. Over een week of twee zullen we in topvorm zijn.”

Egypte zocht vooral voor de rust over de kant van Meunier de ruimte. “Het was bijna mandekking op de flank. De tactiek was om de Egyptenaren naar de kant te lokken, zodat de ruimte viel voor Mertens en Hazard. Ik had het gevoel dat het beter liep op links. Aan mijn kant bleek dat moeilijker. In de tweede helft deed Januzaj bewegingen die de Egyptenaren uit balans brachten, kwam ook Batshuayi helpen en voelde De Bruyne zich meer op zijn gemak. Gevolg is een zege die vertrouwen geeft.” (kvu)