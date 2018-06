Ze zoeken al heel hun leven naar de ‘Rechtvaardige Rechters’: “Als ik dat paneel ooit mag zien, dan kan ik waardig sterven”

We zijn al 84 jaar na de diefstal en nog zijn enkele amateurspeurders op zoek naar het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters. Allemaal zonder resultaat. Maar nu lossen ­auteur Marc de Bel en hobbydetective Gino Marchal mogelijk voor hun neus ’s lands grootste kunstmysterie op. “Misschien zochten we zo lang voor niks. Maar dat vergeten we als ze straks het paneel ­bovenhalen.”