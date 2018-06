Golf van inbraken op motorboten: “Het is een plaag”

Mechelen / Zemst - Er is een golf van inbraken aan de gang waarbij buitenboordmotoren van boten worden gestolen. Zo erg zelfs dat Wind- & Watersport de 78 Vlaamse watersportclubs oproept om alert te zijn.

“Het is een plaag”, zegt voorzitter Bart Van Hooreweghe. “Op een domein in Hofstade hebben dieven deze week met slijpschijven vier motoren verwijderd. In Mechelen zijn er ook drie motoren gestolen. Dat zijn drama’s: zo’n motor kost zo’n 8.000 euro per stuk. Clubs die zoiets meemaken, komen gigantisch in de problemen.”

Het zou om een georganiseerde bende gaan die de motoren steelt in ­België én Nederland en ze dan naar Oost-Europa voert. Voorlopig heeft de politie geen spoor van de daders.