Iets gestolen in de winkel? “181 euro en we spreken er niet meer over”

Winkeliers en dieven kunnen straks onderling een diefstal afhandelen. Zonder tussenkomst van parket of politie. Ze moeten er dan wel mee instemmen 181 euro te betalen om alles in der minne te regelen. De regering-Michel wil er zo voor zorgen dat het hoge aantal winkeldiefstallen naar beneden duikt. In Nederland bestaat zo’n systeem al een tijdje. Met succes.

58 keer per dag of meer dan 21.000 keer per jaar. Zoveel wordt er gestolen in winkels, blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon op de kop tikte bij Binnenlandse Zaken. En dan gaat het alleen nog maar over de officiële aangiftes die bij de politie terechtkomen. Daarnaast verzamelt ook de vzw Preventie en Veiligheid via de winkeliers zelf cijfers over diefstallen (vorig jaar ongeveer 6.500). Volgens onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) geeft 42 procent van de winkeliers diefstal echter nooit aan. De buit en de dader zijn al een tijdje verdwenen en handelaars weten toch dat er via politie en parket niets meer gebeurt. Winkeldiefstallen zijn al een hele tijd geen prioriteit meer voor de overheid. “Ondertussen kaapt het fenomeen wel 1,5 procent van de omzet weg”, zegt Christine Mattheeuws van NSZ.

Samen met ondernemersorganisatie Unizo en de federatie van de grotere winkelketens Comeos pleit NSZ er al een tijdje voor om diefstallen administratief te kunnen afhandelen. Jarenlang blijft het aantal immers op een zeer hoog peil staan. In Nederland slaagt men er wel het fenomeen in te dijken. Via die administratieve afhandeling. De regering-Michel besliste in de zomer van vorig jaar al om hetzelfde te doen, maar tot nu toe was het nog steeds niet in kannen en kruiken. Dat is nu zo goed als rond. Maandag komen alle betrokkenen nog eens samen, maar politiek bestaat er al een consensus. Bedoeling is dat na de zomer alles van start kan gaan.

Formuliertje invullen

Hoe gaat het in zijn werk? Winkeliers die iemand op heterdaad betrappen kunnen een diefstal straks via een minnelijke schikking regelen. Via een standaardformulier komen winkelier en dader overeen om het met een vergoeding van 181 euro blauwblauw te laten. Ook het bedrag komt uit Nederland overgewaaid en komt overeen met de waarde van de gemiddelde diefstal. Politie en parket hoeven niet meer tussen te komen, ook al krijgen ze wel nog een kopie van het formulier, om toch nog statistieken te kunnen bijhouden. De dader moet het bedrag niet in de winkel zelf betalen, maar achteraf. Alles wordt afgehandeld via een vzw, die van die 181 euro een kleine 40 euro mag houden voor het geleverde werk. Betaalt de dader binnen de 8 à 10 weken nog altijd niet, wordt het dossier toch doorgespeeld aan Justitie.

In Nederland daalt zo niet alleen het aantal diefstallen. De vzw die daar de inning doet, recupereert per jaar meer dan één miljoen euro. “En winkeliers zullen sneller geneigd zijn aangifte te doen. Aangezien ze geen administratieve rompslomp of tussenkomst van de politie meer hoeven te vrezen”, zegt Luc Ardies van Unizo. Hij wil wel dat de regering ook een ontradende campagne opzet wanneer het systeem wordt ingevoerd. En dat de winkeliers de boetes duidelijk afficheren.

“In elk geval zullen kleine boefjes straks wel twee keer nadenken voor ze toeslaan”, zegt Demon. “En voor politie en justitie is het een flink pak werk dat ze niet meer hoeven te doen.”