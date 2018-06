Papa omgebrachte peuter: “Ze was altijd goed voor mijn dochtertje”

Lebbeke - Eén dag na de aanhouding van M.D., de achttienjarige uit Lebbeke die verdacht wordt van het ombrengen van het kindje van haar partner, blijft die laatste achter haar staan. “Ze woonde hier al zes maanden. En in al die tijd was ze heel goed voor mijn dochter”, zegt papa Bjorn. De man is voor de rest te aangedaan om nu al te reageren. Ook zijn familie is helemaal onder de voet van het nieuws en wou gisteren niets kwijt.

De feiten dateren van vorige week donderdag. M.D. die op de peuter paste belde toen in paniek de hulpdiensten. Die waren meteen ter plekke en troffen het kind, bewusteloos aan. Het kindje overleed in de loop van vrijdag. Bij autopsie werd water in de longen aangetroffen waaruit zou blijken dat het kind op één of andere manier verdronken zou zijn.

Pas maandag werd de nieuwe vriendin van de papa op de rooster gelegd. De onderzoeksrechter besloot haar aan te houden maar noch het parket noch de advocate weigerde te zeggen wat de tenlastelegging precies inhoudt. De vraag blijft dus open of de verdachte het kindje moedwillig heeft omgebracht of dat het kindje verdronken is, in bad, door onoplettendheid.