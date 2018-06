Maithili vliegt toch naar Mexico voor nieuwe behandeling

Brugge - Maithili Vanhille (13) uit Assebroek (Brugge) is dan toch opnieuw op weg naar Mexico voor een nieuwe behandeling. Het zieke meisje mocht van haar ouders zelf beslissen of ze nog voort wou vechten. “De avond voor het vertrek hakte ze de knoop door”, zegt haar papa Sam.

Foto: rr

Voor de dertiende keer stapt Maithili op het vliegtuig richting Mexico. Het 13-jarige meisje volgt er een alternatieve behandeling tegen een agressieve hersenstamtumor die haar al 22 maanden teistert. De dokters gaven haar nochtans maar enkele maanden, maar het meisje vocht terug en leek de tumor steeds meer klein te krijgen. Tot de dokters in januari een tweede tumor ontdekten.

LEES MEER. Maithili (13) krijgt na 22 maanden strijd en zware behandelingen in het buitenland slecht nieuws te horen van de dokters: “Waarom moet ik verder vechten als mijn tumor toch niet geneest?”

Toen hadden haar ouders verschillende hartverscheurende gesprekken met haar. Maithili leek moegestreden en mocht zelf kiezen of ze haar behandeling zou voortzetten. Begin juni was een nieuwe sessie gepland, maar het bleef onduidelijk of ze daarop in zou gaan. Tot ze dinsdagavond toch besliste om haar strijd nog niet op te geven. “Ze wil verder gaan. Maar ze wil wel eerst de resultaten van de scan in Mexico afwachten”, zegt papa Sam. “Hopelijk geeft die haar wat nieuwe hoop.”

Gisteren stapte het meisje samen met haar mama op het vliegtuig richting Mexico. Amper enkele uren na haar beslissing.