CLUBNIEUWS. Lokeren wil af van De Sutter, Serviër aangeboden bij Anderlecht

Lokeren wil van Tom De Sutter af, Waasland-Beveren wil zijn goudhaantje niet verpatsen aan Antwerp en er werd een Servische verdediger aangeboden bij Anderlecht. Al uw clubnieuws van de dag.

LOKEREN

Tom De Sutter (32) heeft geen toekomst meer bij Lokeren. Met slechts twee goals in 30 matchen loste de duurbetaalde spits de verwachtingen niet in, tot frustratie van voorzitter Lambrecht. De Sutter kreeg dan ook de boodschap dat hij beter uitkijkt naar een nieuwe club en bij Lokeren verwachten ze geen (hoge) transferprijs meer. Ze zoeken al een vervanger.

Onder trainer Peter Maes werd de 14-voudige Rode Duivel meer en meer invaller en in Play-off 2 deed hij nog amper mee. En dat voor de best betaalde speler op Daknam. Al had De Sutter in Play-off 2 wel al last van zijn knie na een contact op training. Onlangs onderging hij zelfs een kijkoperatie om het kniegewricht op te kuisen en daardoor moet hij vier à zes weken revalideren. “Het belangrijkste is dat Tom weer fit raakt”, zegt zijn makelaar Didier Frenay. “Hij heeft nog één jaar contract bij Lokeren tot 2019, maar er is ons inderdaad gemeld hij niet meer in de plannen past.”

“Toch is er over de financiële voorwaarden van een vertrek nog niet gesproken”, vervolgt zaakwaarnemer Frenay. “Het wordt vooral zaak om een club te vinden die Tom wil en tegelijkertijd een club waar Tom ook naartoe wil. Op welk niveau dat is, zien we wel.”

De Sutter zelf lijkt ons meer een huismus, maar sluit een buitenlands avontuur – pakweg de VS of Australië – niet uit. Of er interesse zal zijn van Belgische profclubs valt af te wachten. Tot nu toe circuleerde zijn naam vooral bij amateurclubs als Zwevezele of Knokke, maar die geruchten werden ook al geclassificeerd als ongefundeerd.

Lokeren is alleszins al op zoek naar een opvolger voor de ex-spits van Anderlecht en Club Brugge. Zo zijn de Waaslanders geïnteresseerd in Komnen ­Andric (22). Deze spits van 1,90 meter is eigendom van het Portugese Belenenses, maar werd vorig seizoen uitgeleend aan het Servische Inter Zapresic. Daar liet hij tien goals en vijf assists optekenen in twintig matchen. Hij heeft nog een contract tot 2020.

WAASLAND-BEVEREN/ANTWERP

In de zoektocht naar een vinnige winger kwam Antwerp uit bij Nana Ampomah. De ­22-jarige Ghanees, dit seizoen goed voor negen goals en drie assists, past perfect in het profiel. Het probleem is dat Waasland-Beveren Ampomah absoluut wil houden en niet meewerkt aan een transfer. Daardoor bekijkt Antwerp nu andere pistes. Het management van Ampomah gaat binnenkort rond de tafel met het Beverse bestuur, om te kijken of er nog iets mogelijk is.

CERCLE BRUGGE

Zoals we vorige week al aankondigden, wordt Laurent Guyot (48) de nieuwe coach van Cercle. De Vereniging bevestigde de komst van de Fransman met een contract voor twee jaar nu pas op haar website. Guyot moest eerst zijn vertrek als opleidingshoofd bij het ­Canadese Toronto afhandelen. Ook bij Cercle wordt hij vooral een opleidingscoach die de talenten die er door moederclub Monaco worden gestald beter moet maken. Hij mag in Brugge ook een technische staf samenstellen.

Nu wil Cercle zijn kern samenstellen. Tweede doelman Brian Vandenbussche (36) verlengde zijn aflopend contract met een jaar, de Franse verdediger Pierre­Daniel Nguinda (21) van Monaco is in beeld. Net als Hervé Bazil, een 28-jarige spits van Caen.

ANDERLECHT

Anderlecht zoekt nog naar een linksvoetige centrale verdediger om te concurreren met Antonio Milic. In dat opzicht werd Jagos Vukovic (29) aangeboden. De linksvoetige Ser­viër van 1,95 meter staat nog tot 2020 onder contract bij Olympiakos, maar werd vorig jaar uitgeleend aan Hellas Verona, waar hij een degelijke indruk naliet. Ook bij het Turkse Konyaspor was hij een sterkhouder, maar daarvoor draaide het wat minder bij PSV. Vukovic is ook in beeld bij Rode Ster, maar 2,5 miljoen euro is voor hen te duur.

Luc Devroe is nu even in vakantie. Straks pakt hij de transferdossiers zoals dat van Sels, Mbemba en eventueel Vukovic weer vast. Hein Vanhaezebrouck is trouwens nog altijd fan van een andere verdediger: de Bosniër Ognjen Vranjes van AEK Athene, die hij ook al in januari wou.

EUPEN

Yuta Toyokawa, de Japanse spits, verlengde tot 2020.

MOESKROEN

Les Hurlus azen op de Griekse verdediger Alexandros Katranis van Saint-Etienne.

CHARLEROI

Charleroi versterkt zich voor twee jaar met de Iraanse middenvelder Omid Noorafkan (21).

ANDERLECHT

Red Flame Heleen Jaques ruilt Anderlecht voor Fiorentina.

STANDARD

Standard heeft interesse voor Erçe Kardesler (24), een keeper van de Turkse tweedeklasser Altinordu, en voor de Belgische middenvelder Samuel Bastien van Chievo.

KV MECHELEN

KV Mechelen staat dicht bij Togui Mel Williams (21), de topschutter uit Ivoorkust. Oud-spits Dieter Van Tornhout versterkt de technische staf van KV.