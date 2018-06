Dit zei Roberto Martinez op de persconferentie: “Ciman moet ook klaar zijn om te spelen op het WK”

Roberto Martinez was woensdagavond op de persconferentie na de gewonnen (3-0) oefeninterland tegen Egypte uiteraard zijn positieve zelve. De Bruyne was “outstanding”, de supporters “fantastisch” en Batshuayi “gegroeid van een jongen naar een man”. “Al waren we zeker niet feilloos achterin vandaag. Maar door de samenhorigheid binnen de groep houden we opnieuw de nul.” De meest opvallende woorden waren over de basisplaats van Laurent Ciman. “Hij moet ook klaar zijn om te kunnen spelen op het WK.”

Dit zei Martinez over…

… de verrassende keuze voor Laurent Ciman.

Laurent Ciman was woensdagavond de meest verrassende naam aan de aftrap in het Koning Boudewijnstadion, maar voor Martinez was het logisch dat de 24e naam in de selectie in de basis startte tegen Egypte. “Dat Ciman vanavond speelde, zou geen verrassing mogen zijn voor jullie. Als Kompany en Vermaelen niet kunnen spelen op het WK, is Ciman voor mij een rechtstreekse vervanger centraal achterin. Dus moet hij ook klaar zijn om te kunnen spelen op het WK. Het hangt ook af van de tegenstander. Ciman leest het spel zeer goed en heeft veel ervaring, Boyata heeft dan weer zijn fysieke kwaliteiten en Dendoncker is dan weer de meest flexibele van de drie. Gezien de tegenstander vandaag was Ciman voor mij de beste keuze.”

… wat hij zal onthouden van de match.

Afgelopen zaterdag speelde België nog gelijk tegen Portugal (0-0), vandaag wonnen de Rode Duivels met 3-0 van Egypte. “Maar ik ben vanavond even tevreden over de prestatie van de ploeg dan dat ik dat tegen Portugal was. Ik heb net als zaterdag héél goede dingen gezien, maar ook veel slechte zaken. Dat maakt deel uit van het proces waarin we ons bevinden. Waar ik erg tevreden over was, was de samenhorigheid binnen de spelersgroep. Iedereen wil meters maken voor een ander. We waren zeker niet feilloos achterin, maar we houden voor de tweede interland op een rij de nul. Dat kwam door die samenhorigheid. Als iemand van ons een fout maakt, zet een medespeler dat recht. Onderschat ook niet onze drie goals vandaag. Egypte slikte onder trainer Hector Cuper nog nooit drie tegentreffers. Dus die doelpunten zijn niet iets om licht aan voorbij te gaan.

… de prestatie van Eden Hazard.

Eden Hazard speelde slechts één helft mee maar was de beste man op het veld. “Eden is een leider op het veld. Hij wil altijd vechten. Hij toonde vandaag dat hij héél scherp staat. Fysiek, tactisch en mentaal is hij klaar voor het WK. Toen Eden in het begin van de match die tackle onderging hield ik wel even mijn hart vast. Eden gaat immers nooit zomaar neer. Gelukkig viel het mee.”

… de minder flitsende tweede helft.

In de tweede helft hadden de Rode Duivels het moeilijker om gaten te vinden in de Egyptische organisatie. “Na de rust ging Egypte ons hoger onder druk zetten. Ze speelden meer alles of niets. We hadden iets scherper moeten zijn bij het uitzoeken van de vrije man achter die hogere afweergordel.”

… de positieve sfeer in het stadion.

Het Koning Boudewijnstadion zat met 26.000 slechts halfvol, maar de sfeer zat er woensdagavond wel in. Zeker twintig keer ging de Mexican Wave de tribunes rond en fluitconcerten na een mindere actie waren zeldzaam. “Ik apprecieer altijd onze fans. Alles wat we doen is voor hen. Ze hebben ons vandaag gesteund vanaf de eerste seconden. Dankzij hun steun kunnen we ons onoverwinbaar wanen. Dat is belangrijk als we in moeilijkheden zitten. We wilden hen vandaag iets teruggeven voor die steun.”

… de invalbeurt van Adnan Januzaj.

Van de invallers was het Januzaj die zich het meest kon tonen aan de bondscoach. “Januzaj heeft aan maturiteit gewonnen. Hij was erg scherp aan de bal vanavond. Als hij ruimte heeft is hij ontzettend sterk in een één-tegen-één-situatie. Hij kan op verschillende posities uit de voeten. Op rechts vormt hij samen met Meunier een sterk duo.”

… de invalbeurt van Michy Batshuayi.

Batshuyai speelde zijn eerste minuten sinds half april. Hij viel in bij de rust. “Michy is hard aan het werken. Hij is op twee jaar tijd gegroeid van een jongen naar een man. Nu neemt hij verantwoordelijkheid voor zijn eigen lichaam. De actie die hij maakt bij het derde doelpunt is er eentje die niet veel andere spelers zouden kunnen. Hij verdient veel krediet voor de manier waarop hij heeft teruggevochten na zijn zware blessure. Niemand dacht dat hij het WK zou halen, maar hij staat er toch.”

… de twee posities van Nacer Chadli.

Chadli mocht invallen bij de rust en switchte halfweg de tweede helft van positie. “Nacer Chadli kan makkelijk op verschillende posities uit de voeten. Eerst heb ik hem even op de nummer tien positie uitgespeeld, nadien als rechtervleugelback in plaats van Thomas Meunier. Chadli wordt steeds scherper met de extra minuten die hij speelt.”

… de match van Kevin De Bruyne.

De Bruyne was tegen Egypte minder bepalend dan we van hem gewoon zijn, maar Martinez bleek achteraf opvallend positief. “Kevin De Bruyne was outstanding vanavond. Héél nam veel verantwoordelijkheid en toonde door zijn body language dat hij een winner is. Dat hij enkele passes verkeerd gaf? Dat waren misschien 1 of 2 passes van de 100 die hij gegeven heeft.”

LEES MEER. Onze Chef Voetbal ziet dat sleutelspelers precies doen wat van hen verwacht wordt: “Blikopener Hazard, leider De Bruyne en afwerker Lukaku”