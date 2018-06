Voor het eerst in twintig jaar zo veel clean sheets

België hield tegen Egypte alweer de nul. Al voor de vierde wedstrijd op rij, dat is voor het eerst in twintig jaar. “Of dat uniek is? Het zal toch nog wel eens gebeurd zijn dat we vier wedstrijden op rij geen tegengoal kregen, niet?” Thibaut Courtois haalde er zijn schouders bij op, maar het is unieker dan de doelman denkt. Het is al van 1998 geleden. Toen gebeurde dat ook in de aanloop naar het WK.

Al voor de vierde wedstrijd op een rij een clean sheet. Dat is al geleden van 1998. Toen hield België de nul in wedstrijden tegen achtereenvolgens Engeland, Colombia, Paraguay en tijdens de eerste WK-wedstrijd tegen Nederland. Nu was het tegen Japan, Saudi-Arabië, Portugal en Egypte. Eén van die wedstrijden keepte Simon Mignolet (Saudi-Arabië), maar toch is deze nul belangrijk voor Courtois. “Vooral voor het vertrouwen”, zegt hij. “En mijn pa houdt al die statistieken bij in een Excel-bestand. Na de wedstrijd tegen Portugal liet hij me weten dat ik in vijftig procent van mijn matchen een clean sheet liet optekenen. Nu zit ik boven die vijftig procent. Ik ben dus geslaagd (lacht).”