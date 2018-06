Deze dames hebben hun eigen WK. En ja hoor, ook hier strijdt België om de prijzen

Geen WK zonder een Miss WK, dat spreekt. In Duitsland dan wel, want daar organiseert de Miss Germany Company morgen de Weltmeister Miss 2018. Met 31 kandidates, het strenge moslimland Saudi-Arabië in groep A speelt niet mee. Of besliste nog niet over zijn kandidate. Dat deed België wel. Ons land stuurt zowaar Zoë Brunet, de Waalse eerste eredame op de laatste Miss België-verkiezing. Voor de volledigheid: 18 jaar, 1,74 meter, model en danst graag. Als u het ons vraagt: Zoë heeft meer kans op de wereldtitel dan onze Duivels.