Iran bereidt zich voor op mislukking atoomdeal: nucleaire infrastructuur wordt gebruiksklaar gemaakt

Iran is begonnen met de technische voorbereiding van zijn nucleaire infrastructuur, voor het geval dat het atoomakkoord uit 2015 in het water valt. Dat heeft de Iraanse vicepresident en directeur van het Iraanse atoomagentschap (AEOI), Ali Akbar Salehi, dinsdag gezegd tijdens een interview op de staatstelevisie.

Ali Akbar Salehi. Foto: EPA

Concreet worden volgens Salehi voorbereidingen getroffen om de nucleaire faciliteit in de stad Natanz, in de centrale provincie Isfahan, binnen een maand gebruiksklaar te krijgen. Daar kan uranium worden verrijkt aan de hand van ultracentrifuges.

“We hopen dat de deal niet zal falen, maar niettemin bereiden we ons al technisch voor”, aldus Salehi, live vanuit de fabriek in Natanz. Hij benadrukt dat het treffen van de voorbereidingen niet in strijd is met het nucleair akkoord.

Trump trok zich terug uit deal

De atoomdeal werd in 2015 afgesloten tussen Iran, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China. Het legt onder meer vast dat het land nog slechts uranium mag verrijken tot 3,67 procent, voldoende voor kernenergie. Voor een kernwapen is verrijkt uranium van 90 procent of meer nodig. Daarnaast mag het maar een voorraad van maximaal 300 kilogram uranium opbouwen.

Hoewel het land tot nu toe steeds een positieve evaluatie kreeg van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), dat toeziet op de uitvoering van het akkoord, besliste Amerikaans president Donald Trump om zich terug te trekken uit het akkoord. Hij kondigde ook nieuwe sancties aan tegen Iran en bedrijven die zaken voeren in het land. Sindsdien staat de Irandeal op losse schroeven.