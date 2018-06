Gezondheidsrisico’s vanaf tien uur schermtijd per week

Brussel - Jonge kinderen die meer dan tien uur per week voor de computer, tablet of tv zitten, lopen later een groter risico op hart- en vaatziekten en diabetes. Dit is het opvallende resultaat van een grootschalig onderzoek bij Limburgse kinderen van de UHasselt, meldt Het Belang van Limburg donderdag.

Het Limburgse geboortecohort dat de gezondheid van 1.700 Limburgse pasgeborenen uit 2012 in kaart brengt, wordt nu opgenomen in een Europees onderzoeksproject rond obesitas bij kinderen. Hoe meer tijd kinderen voor een scherm doorbrengen, hoe minder ze bewegen en hoe zwaarder kinderen zijn. Per tien uur extra schermtijd per week neemt het BMI van kinderen met één eenheid toe.

“Vanaf tien uur schermtijd per week zien we bij kleine kinderen veranderingen in de cellen die we ook vaststellen bij volwassenen met diabetes en aderverkalking. Hoe langer voor het scherm, hoe duidelijker de veranderingen in de biomolecules van kinderen”, zegt professor Tim Nawrot van UHasselt.

Daarmee willen de onderzoekers niet stellen dat alle kinderen die ziekten zullen ontwikkelen. Wel lopen ze een groter risico. Het onderzoek is zopas verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports.