Columniste Naciri dient Tom Van Grieken van antwoord na opmerking over allochtonen: "Ik kan daar absoluut niet tegen"

Problemen met allochtonen zouden kleiner zijn indien ze allemaal zouden zijn zoals auteur en columniste Yasmien Naciri. Dat stelde Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang in 'De Afspraak' woensdagavond. Naciri zelf was niet gediend met dat 'compliment' en diende Van Grieken van antwoord.

"Succes is een samenraapsel van factoren: een netwerk, de omgeving, onderwijs, mensen die in je geloven en je duwen en ondersteunen. Veel andere jongeren met veel capaciteiten en potentieel krijgen die kansen niet. Oneliners als "Jij bent anders!" zijn misschien als compliment bedoeld, maar dat zijn ze absoluut niet. Het is niet de realiteit", zei Naciri toen Van Grieken stelde dat "er niet zo'n groot probleem zou zijn als alle allochtonen zouden zijn zoals Naciri."

"Precies dat uitzonderingsprincipe komt in mijn boek aan bod. "Jij bent anders!" Ik kan daar absoluut niet tegen. Ik ben een kleinkind van een mijnwerker, ik heb een migratieachtergrond, ik ben hoogopgeleid en ik ben ondernemingsgezind, maar ik heb het geluk gehad dat ik de steun kreeg van mijn leerkrachten en professoren", reageerde Naciri.

In het boek van Naciri, "We nemen het heft in handen", geeft ze een stem geeft aan een jonge generatie die de handen uit de mouwen steekt en zelf op zoek gaat naar oplossingen voor problemen in de maatschappij.