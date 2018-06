Overleden man gevonden onder grasmaaier

Westerlo - Achter een woning in de Gravin de Merodestraat in Heultje (Westerlo) is woensdag rond 17.30u het stoffelijke overschot aangetroffen van een 58-jarige man uit Hulshout.

Volgens de eerste vaststellingen was het slachtoffer er aan het werk met een zitmaaier. Er heeft zich vermoedelijk een technisch defect voorgedaan aan de grasmaaier. Mogelijk was er een riem losgeraakt. De man heeft de machine dan op een zijkant gelegd om eraan te kunnen werken. Tijdens deze werkzaamheden is de maaier gekanteld en bovenop het slachtoffer terechtgekomen. De man kon zich niet meer bevrijden en is ter plaatse overleden.

Het precieze tijdstip van de feiten is niet duidelijk. Wellicht was de man al enige tijd dood toen hij werd gevonden. “De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht”, zegt een woordvoerder van de lokale politie Zuiderkempen. “Ook de deskundigen van het gerechtelijk labo zijn ter plaatse geweest om vaststellingen te doen.” Voorlopig wijst alles op een spijtig ongeval.