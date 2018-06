Brussels Airlines schrapt vluchten naar Sharm-el-Sheikh: “Intern veiligheidsdepartement besliste om niet te gaan vliegen”

Brussels Airlines schrapt alle vluchten naar het Egyptische vakantieoord Sharm-el-Sheikh na negatief advies van hun interne veiligheidsdepartement. Opvallend: luchtvaartmaatschappij TUI blijft wél reizen naar de populaire bestemming aanbieden. “Elke luchtvaartmaatschappij kan zelf onderzoeken hoe risicovol een regio is, voor ons is het niet veilig genoeg”, zegt woordvoerster Kim Daenen aan onze redactie.

Brussels Airlines had nog geen vluchten naar Sharm-el-Sheikh, een badplaats in de Egyptische regio Sinaï, maar zou daar eind deze maand wel mee starten. Een keer per week zou op de bestemming gevlogen worden, maar die geplande reizen zijn nu allemaal geannuleerd. De geplande vakantie van een duizendtal Belgen voor komende zomer valt daardoor in het water.

“Elke luchtvaartmaatschappij beslist voor zichzelf wat de veiligheidsrisico’s zijn”, zegt woordvoerster Kim Daenen. “Ons intern veiligheidsdepartement heeft een negatief advies gegeven voor de volledige Sinaï-regio, daarom is beslist om de geplande vluchten naar Sharm-el-Sheikh niet te laten doorgaan. ”

Opvallende beslissing

De beslissing van Brussels Airlines is opmerkelijk, aangezien het officiële reisadvies van Buitenlandse Zaken niet is veranderd. Nog steeds luidt het dat reizen naar de Zuidelijke Sinaï worden afgeraden, behalve de hotelzone rond badstad Sharm-el-Sheikh. Reizigers worden wel aangemaand tot waakzaamheid en er op gewezen dat er terroristische dreiging bestaat, maar ook dat advies is al maanden onveranderd.

Foto: Buitenlandse Zaken

Ook TUI ziet geen problemen met de bestemming. De touroperator blijft reizen aanbieden naar het Egyptische vakantieoord. “Er is op geen enkel gebied enig nieuws rond de veiligheidssituatie”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. “TUI heeft geen enkele aanwijzing gekregen dat de veiligheidssituatie in de regio gewijzigd zou zijn.”

“Eigen beslissing”

Volgens Brussels Airlines-woordvoerster Daenen hoeft de luchtvaartmaatschappij geen rekening te houden met andere maatschappijen. “Ons eigen safety team heeft contacten met allerlei instanties en organisaties in de regio’s waarheen we vliegen”, klinkt het. “Deze beslissing vloeide daaruit voort, maar meer details kunnen we daar niet over kwijt. Wat andere luchtvaartmaatschappij doen, staat daar los van.”

Ook de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa biedt al even geen vluchten meer aan richting Sharm-el-Sheikh, ook om veiligheidsredenen.

Sharm-el-Sheikh is een badplaats in de Egyptische regio Sinaï. Foto: Google Maps

Omboeken of annuleren

De betrokken reizigers zullen de komende dagen gecontacteerd worden door Thomas Cook, dat met hen een oplossing zal zoeken. “Ofwel boeken we de reis om naar een andere Egyptische bestemming buiten de Sinaï-woestijn of een andere bestemming buiten het land, ofwel annuleren we de vakantie zonder extra wijzigings- en annuleringskosten.”

Brussels Airlines vliegt wel nog naar de Egyptische hoofdstad Caïro en badsteden Hurghada en Marsa Alam. TUI vliegt naar Luxor, Hurghada, Marsa Alam en dus nog steeds Sharm-el-Sheikh.