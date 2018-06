Engelse kranten loven Rode Duivels, maar verwachten meer van De Bruyne en leggen ook pijnpunten bloot

De Rode Duivels spelen hun derde groepswedstrijd op het WK tegen Engeland en dus houden ook de Engelse kranten hun prestaties met argusogen in de gaten. Op hun nieuwssites pakken ze uit met enkele uitgebreide scoutingsrapporten. Na de oefeninterland tegen Egypte zijn ze bijna allemaal onder de indruk van het aanvallende geweld maar bleven ze op hun honger zitten met De Bruyne en worden er vooral vraagtekens geplaatst bij de pijnpunten: flanken en de verdediging. “Harry Kane en Co zouden minder vergevingsgezind geweest zijn dan deze Egyptische voorhoede...”

Daily Mail: “De Bruyne opvallend minder dan bij City”

“Hoewel hij op de linkervleugel werd geposteerd, kreeg Hazard een vrije rol en was hij de man van de actie in de eerste helft. Terwijl de opener van Lukaku zijn dribbels demonstreerde, toonde het tweede doelpunt de snelle en intelligente loopacties van Hazard zonder de bal. Niet alleen Hazard maar de vele lopers voorin bezorgde Egypte last telkens wanneer de Rode Duivels naar voren stormden. Mertens, Hazard, Meunier en Carrasco die allemaal naar voor stormen: dat is voldoende om elke verdediging pijn te doen. Alleen Lukaku miste een gouden kans en met foute balaannames stopte hij twee keer een Belgische counter. Voor een ploeg die zoveel nadruk legt op tempo en druk, kan de potige spits een rem zijn. “

“De splijtende ballen en de drang naar voren van De Bruyne die Manchester City de titel bezorgden, kwamen er op het middenveld opvallend genoeg niet uit. Hij had veel minder invloed op het spel van de Rode Duivels dan hij had op het spel van The Citizens: de creatieve middenvelder heeft duidelijk meer defensieve opdrachten dan bij zijn club onder Pep Guardiola. Het is geen wonder dat hij na een gelijkspel tegen Mexico in november kritiek had op de tactiek van Martinez en deze als overdreven defensief bestempelde. Na de inbreng van Fellaini mocht De Bruyne wel meer naar voren trekken maar hij worstelde met het ritme van de wedstrijd en kon deze keer geen openingen creëren vanuit het middenveld. Het wandelvoetbal van Witsel naast De Bruyne rechtvaardigde ook allerminst het feit dat Martinez Radja Nainggolan thuis liet. De middenvelder van AS Roma werd thuisgelaten om tactische redenen maar zijn dynamisme en balrecuperatie werden duidelijk gemist. Hij zou de perfecte partner voor De Bruyne kunnen geweest zijn...”

“Vooral in de eerste helft was er tot slot ook een groot gat tussen de verdediging en het middenveld. Na de kritiek tegen Portugal had Martinez duidelijk meer druk naar voren gevraagd van de aanvallers, maar dat legde wel de pijnpunten achterin bloot. Met nauwelijks verdedigende spelers op het veld was de aanpak zelfs naïef. Als Mohamed Salah fit was geweest, had dit zeker een ander resultaat kunnen opleveren. Alderweireld verstuurde een aantal lange ballen maar Vertonghen en Ciman bleven achter op een eiland terwijl ze wachtten tot iemand zich liet terugzakken. Ciman was duidelijk de meest wankele van het trio achterin: Harry Kane en Co zouden minder vergevingsgezind geweest zijn bij zijn fouten dan de Egyptische voorhoede...”

The Telegraph: “Bij schorsingen en/of blessures dreigt een probleem”

“Het gebrek aan dreiging bij een Egypte zonder Mohamed Salah maakte het moeilijk om te beoordelen hoe verzwakt België defensief is zonder Kompany en Vermaelen. Het is echter een potentieel probleem in de hele selectie: ja, er zijn heel wat Belgische spelers die automatisch bij zo ongeveer elk ander WK-team in de ploeg zouden staan maar de beschikbaarheid van wereldspelers als Courtois, Kompany, Alderweireld, Vertonghen, Hazard, De Bruyne en Lukaku zal cruciaal zijn want bij schorsingen en/of blessures dreigt een probleem.”

“Het aanvallende systeem van Martinez is ook sterk afhankelijk van de flankspelers - Thomas Meunier en Yannick Carrasco - zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht. De Bruyne werd opnieuw gebruikt in een lage positie en hij bepaalde het tempo achter Hazard en Lukaku, die beiden scoorden.”

“Eerste conclusie: wat zijn hun sterke punten? België heeft een keeper van wereldklasse, een spits van wereldklasse, verschillende verdedigers van wereldklasse en - met De Bruyne en Hazard - twee van de meest intelligente aanvallende spelers ter wereld. België heeft ook een bijna perfecte mix van jeugd en ervaring. Meer dan de helft van hun ploeg heeft meer dan 50 caps gespeeld en toch is de oudste speler slechts 32. Dit zijn spelers die al heel lang samen zijn en collectief dicht bij hun absolute top moeten staan. En dus is het realistisch dat ze het WK kunnen winnen.”

“Tweede conclusie: wat zijn hun zwakke punten? De flanken en misschien ook het centrale middenveld, hoewel Mousa Dembele of Marouane Fellaini goede alternatieven zijn voor Witsel naast De Bruyne. Het grootste obstakel is echter waarschijnlijk nog steeds mentaal: België ontbrak vroeger vaker op grote tornooien maar nu zijn de verwachtingen torenhoog dankzij “een gouden generatie”. Dat is begrijpelijk gezien hun talent maar de meeste spelers waren er wel ook al bij tijdens de recente mislukkingen op het EK in Frankrijk en het WK in Brazilië. Veel zal afhangen of dat het vertrouwen heeft aangetast of juist als een waardevolle ervaring heeft gediend.”

The Sun: "Belgen zijn klaar voor Rusland"

De Belgen zijn klaar voor het WK in Rusland: de mannen van Roberto Martinez zijn nu al 18 wedstrijden op rij ongeslagen. Vooral Eden Hazard toonde klaar te zijn met een geweldige prestatie tegen Egypote, dat wel duidelijk Mohamed Salah miste. De aanvaller van Chelsea forceerde het openingsdoelpunt van Lukaku en scoorde zelf ook, hoewel hij stevig werd aangepakt."



"De prestatie van Hazard in de eerste helft is een serieuze waarschuwing voor Engeland, hoewel enkele van de andere supersterren teleurstelden. Lukaku leek ondanks zijn intikker nogal roestig en voor één keer stond de passing van Kevin De Bruyne niet op punt."

The Guardian: “Waarschuwing voor Engeland”

“Lukaku en Hazard waarschuwen Engeland met een overtuigende zege. De driemansverdediging bleef overeind maar de Belgen toonden meer slagkracht dan tegen Portugal. Roberto Martínez deed enkele wenkbrauwen fronsen door Laurent Ciman op te stellen als vervanger van Vicent Kompany.”

BBC: “De Bruyne en Mertens baren Southgate zorgen”

“Een geïnspireerde Eden Hazard leidde België in de eerste helft naar de zege. Het vloeiende spel van Dries Mertens en Kevin de Bruyne zal de Engelse bondscoach Gareth Southgate zorgen baren. België bleef domineren na de pauze en Fellaini scoorde nog een derde doelpunt in de blessuretijd, na slim voetenwerk van Michy Batshuayi.”