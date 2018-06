Belgen sieren Italiaanse voorpagina’s: toploon en transfer Nainggolan, ruildeal Dembélé én vertrek Mertens?

De Rode Duivels wonnen woensdag met 3-0 van Egypte, maar in Italië zijn Belgische voetballers vooral onderdeel van de geruchtenmolen. Zo worden Radja Nainggolan, Mousa Dembélé en Dries Mertens donderdag genoemd in de Italiaanse kranten.

Eerst Dembélé. De middenvelder lijkt zijn contract, dat in 2019 afloopt, bij Tottenham niet te gaan verlengen en dus is hij een interessante transferoptie deze zomer. Juventus werd al gelinkt aan Dembélé, maar de laatste weken is het vooral Internazionale dat de forcing voert.

La Gazzetta dello Sport bevestigt vandaag het gerucht van woensdag dat Inter Joao Mario richting Londen wil sturen om de Rode Duivel los te weken. De Portugese international werd vorig seizoen uitgeleend aan West Ham en liet al weten geen enkele intentie te hebben om nog voor de Nerazzurri te spelen.

“Una carte per Dembélé” kopt de roze sportkrant:

Strijd voor Nainggolan

Wie de voorpagina van La Gazzetta aandachtig gelezen heeft, zal merken dat ook Nainggolan erop staat: “Nainggolan, riecco la China”. Vertaald: hier komt China weer. Volgens de sportkrant heeft het Evergrande van coach Fabio Cannavaro, dat eerder al interesse toonde in ‘Il Ninja’, 30 miljoen euro geboden voor Nainggolan. En een jaarsalaris van liefst 12 miljoen euro, zowat het drievoudige van wat hij verdient bij AS Roma.

In de Romeinse krant Corriere dello Sport klinkt echter een ander geluid. Daar wordt Nainggolan, ook opnieuw, gelinkt aan Internazionale. Zijn ex-coach Luciano Spalletti zwaait daar de plak en is altijd een gigantische fan geweest van ‘Il Ninja’. Spalletti zou Radja zelfs gebeld hebben om hem te overtuigen naar Milaan te verhuizen. Nainggolan zou er in een 4-2-3-1 opnieuw een sleutelrol kunnen spelen als spelmaker achter spits Mauro Icardi, als die blijft.

Mertens weg bij Napoli?

Tot slot komt Tuttosport met het gerucht op de proppen dat Napoli zijn oog heeft laten vallen op Santi Mina, de 22-jarige goalgetter van Valencia. Die zou echter zo’n 40 miljoen euro moeten kosten. Om die fondsen bij elkaar te krijgen, zou de Italiaanse nummer twee enkele spelers moeten verkopen. De namen op die lijst zijn Jorginho (gelinkt aan Man City), Roberto Inglese en Adam Ounas of… Dries Mertens.

De Rode Duivel zou een afkoopclausule van slechts 28 miljoen euro in zijn contract hebben en werd de voorbije maanden wel eens gelinkt aan onder andere Manchester United en Tottenham.