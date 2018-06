Max (7) verliest strijd tegen zeldzame tumor, ondanks alternatieve behandeling in Mexico

Foto: if - facebook

Grimbergen - Ondanks een dure alternatieve behandeling in Mexico en een tijdelijke verbetering is kankerpatiëntje Max Hendrix (7) gestorven aan een hersenstamtumor.

In december 2016 kregen Lenny Sterckx en Manu Hendrix uit Humbeek de harde diagnose te horen voor hun zoontje Max: hij was getroffen door een zeldzame hersenstamtumor. Een die niet verholpen kon worden. Lenny en Manu wilden zich daar niet bij neerleggen en gingen op zoek naar een behandeling over de landsgrenzen heen.

Uiteindelijk belandde het gezin in Mexico, waar Max, die vorig jaar intussen zijn mobiliteit en spraak had verloren, een alternatieve behandeling onderging, waarna zijn toestand stabiliseerde.

Door vrienden en familie werden meerdere solidariteitsacties opgezet om de dure behandeling te kunnen betalen. Ook een aantal BV’s sprongen in de bres.

Maar dat mocht allemaal niet baten. Sinds Nieuwjaar ging de toestand van Max weer achteruit, en die verbeterde niet meer. Woensdag verloor Max de strijd tegen de tumor en stierf hij in Mexico in het bijzijn van zijn ouders Lenny en Manu.

Foto: jhp