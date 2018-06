Zus koningin Máxima plots overleden

Ines Zorreguieta (33), de jongste zus van de Nederlandse koninging Máxima, is woensdagavond overleden in Buenos Aires. Dat melden Argentijnse media donderdagochtend, de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst bevestigde het nieuws ondertussen. Ze zou al enige tijd depressief geweest zijn en ook aan anorexia lijden. Ze was ook de peettante van prinses Ariane.

Ines Zorreguieta (33) is het jongste zusje van de Nederlandse koningin Máxima. Ze zou donderdagochtend in haar appartement in de wijk Almagro in Buenos Aires zijn gevonden, zo meldt de Argentijnse krant La Nacion.

Ondanks het grote leeftijdsverschil van 13 jaar, hadden Máxima en Ines een erg hechte band. Zo werd Ines ook de peettante van Máxima’s jongste dochter: prinses Ariane (11). Ze was ook bruidsmeisje bij het huwelijk van Máxima met Willem-Alexander in 2001.

Geestelijke problemen

De jongste zus van Máxima woonde in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires en werd beschouwd als het ‘zorgenkindje’ van de koninklijke familie Zorreguieta. In 2016 kwam ze in opspraak omdat ze door de Argentijnse president Mauricio Macri als ambtenaar benoemd werd, hoewel ze daar eigenlijk noch het juiste diploma, noch de nodige ervaring voor had.

Argentijnse media meldden de laatste jaren herhaaldelijk dat Inés geestelijke gezondheidsproblemen had en aan anorexia leed, waarvoor ze werd behandeld. Hoewel ze ondertussen aan de betere hand leek, mede dankzij haar nieuwe job waarbij ze sociale programma’s coördineerde, zou Ines zelf uit het leven gestapt zijn.

Ines Zorreguieta bij de doop van haar metekind prinses Ariane. Foto: BELGAIMAGE

“Geschokt”

Koningin Máxima is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst “geschokt en aangedaan” door het overlijden van haar zus Ines. Het is nog niet bekend of Máxima nu snel naar Argentinië vertrekt.

In 2017 overleed de vader van Máxima en Ines, Jorge Zorreguieta, hij werd 89 jaar oud.

Argentijnse media melden de dood van Ines Zorreguieta, 33-jarige zus van koningin Máxima en peettante van Ariane. Ze zou zelfmoord hebben gepleegd en dood in haar appartement zijn gevonden. Ze leed aan depressie en anorexia pic.twitter.com/baa1p5bwPD — Rick Evers (@RickEversRoyal) June 7, 2018

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan ­terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be