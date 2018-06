België begint als nummer drie aan WK, volgens de statistieken hebben we minder kans op wereldtitel dan… Peru

België begint als nummer drie van de wereld aan het WK in Rusland. Op de donderdag vrijgegeven nieuwe FIFA-ranking behouden de Rode Duivels hun positie. De kans dat Eden Hazard op 15 juli in Moskou met de wereldbeker mag zwaaien, is volgens Gracenote echter niet groot. Het vermaarde statistiekenbureau berekende dat de Rode Duivels slechts vier procent kans hebben op de WK-titel.

Sinds de publicatie van het vorige klassement op 17 mei kwamen de troepen van Roberto Martinez twee keer in actie. Afgelopen zaterdag speelden ze in het Koning Boudewijnstadion 0-0 gelijk tegen Europees kampioen Portugal, gisteren/woensdag versloegen ze op dezelfde locatie Egypte met 3-0. Maandag (11 juni) volgt in Brussel nog de uitzwaaiwedstrijd tegen Costa Rica.

België volgt met 1.298 punten achter wereldkampioen Duitsland (1.558 ptn) en Brazilië (1.431 ptn). Portugal (1.274 ptn) en Argentinië (1.241 ptn) vervolledigen de ongewijzigde top vijf. Voor de enige verandering in de top tien zorgt Spanje. La Roja (tiende) wisselt van plek met Polen (achtste).

Engeland blijft op nummer 12 (+1) de hoogst gerangschikte tegenstander van België in de groepsfase van het WK. Tunesië moet als 21e zeven plaatsen inleveren, Panama behoudt de 55e positie.

De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 19 juli, vier dagen na de WK-finale in Moskou.

“Slechts vier procent kans op wereldtitel, Brazilië is favoriet”

Volgens het vermaarde statistiekenbureau Gracenote hebben de Rode Duivels echter slechts vier procent kans op de WK-titel.

In groep G zijn België en Engeland ook voor Gracenote allebei favoriet om door te stoten naar de achtste finales. Beide landen hebben daarvoor 71 procent kans, ruim meer dan Tunesië (32%) en Panama (26%).

In die achtste finales nemen de troepen van Roberto Martinez het, als de statistieken het bij het rechte eind hebben, op tegen Colombia (77%) of Polen (50%). Senegal (45%) en Japan (29%) zouden groep H niet overleven.

Gracenote schuift Brazilië naar voor als favoriet. Neymar en co hebben 21 procent kans op de wereldtitel. Brazilië verloor sinds het vorige WK, waar het in de halve finales voor eigen publiek een onvergetelijke 1-7 pandoering van Duitsland kreeg, slechts vier wedstrijden, amper één sinds juni 2016.

Op de tweede plaats staat Spanje (10%), dat volgens Gracenote de finale zal verliezen tegen de Gouden Kanaries. La Roja worden gevolgd door titelverdediger Duitsland en Argentinië (allebei 8%), Frankrijk (6%) vervolledigt de top vijf. België staat tiende na Colombia, Peru, Portugal en Engeland.

Peru? “Zij zijn onze verrassing”, legt hoofd statistieken bij Gracenote Simon Gleave uit. “Zeker omdat wij ze een hogere kans geven dan de bookmakers. We weten dat er altijd verrassingen zijn, maar Peru én Colombia staan er beter voor door hun resultaten dan de meeste mensen denken.”

Kansen in de groepsfase:

Groep A — Uruguay (77 percent), Rusland (60), Egypte (36), Saudi-Arabië (27)

Groep B — Spanje (76), Portugal (58), Iran (35), Marokko (30)

Groep C — Frankrijk (69), Peru (68). Denemarken (35), Australië (27)

Groep D — Argentinië (82), Kroatië (57), IJsland (35), Nigeria (27)

Groep E — Brazilië (90), Zwitserland (51), Costa Rica (31), Servië (28)

Groep F — Duitsland (79), Mexico (60), Zweden (34), Zuid-Korea (27)

Groep G — Engeland (71), België (71), Tunisië (32), Panama (26)

Groep H — Colombia (77), Polen (50), Senegal (45), Japan (29)

De FIFA-ranking op donderdag 7 juni (tussen haakjes de ranking op 17 mei):

1. (1) Duitsland 1558 punten

2. (2) Brazilië 1431

3. (3) België 1298

4. (4) Portugal 1274

5. (5) Argentinië 1241

6. (6) Zwitserland 1199

7. (7) Frankrijk 1198

8.(10) Polen 1183

9. (9) Chili 1135

10. (8) Spanje 1126

11.(11) Peru 1125

12.(12) Denemarken 1051

13.(13) Engeland 1051

14.(17) Uruguay 1018

15.(15) Mexico 989

16.(16) Colombia 986

17.(19) Nederland 981

18.(21) Wales 953

19.(20) Italië 951

20.(18) Kroatië 945

21.(14) Tunesië 910

...

55.(55) Panama 571