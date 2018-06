Cocaïne is de meest gebruikte (illegale) drug in Europa

Brussel - Cocaïne is de meest gebruikte illegale stimulerende drug in Europa. Ongeveer 2,3 miljoen jongvolwassenen in de Europese Unie hebben de drug het afgelopen jaar gebruikt. Dat blijkt uit een rapport van het Europese drugsagentschap EMCDDA. Opvallend ook: met Brussel en Antwerpen staan twee Belgische steden in de top met hoge cocaïneconcentraties in het afvalwater.

Naar schatting 17 miljoen Europese volwassenen tussen 15 en 64 jaar (of 5,1 procent van die leeftijdscategorie) hebben al eens cocaïne gebruikt in hun leven. Onder hen 2,3 miljoen jongvolwassenen tussen 15 en 34 (1,9 procent in die categorie) die het afgelopen jaar cocaïne hebben gebruikt.

Cocaïne blijkt vooral populair te zijn in het zuiden en het westen van Europa.

Tegen de achtergrond van de stijgende cocateelt en cocaïneproductie in Latijns-Amerika, bevestigt de analyse van het agentschap dat de Europese cocaïnemarkt aan het bloeien is. Alles wijst erop dat de drug ook steeds meer beschikbaar is in een aantal landen.

Een bijkomende indicator dat cocaïne steeds meer aanwezig is, blijkt het aantal inbeslagnames te zijn: 98.000 in totaal in 2016 (90.000 in 2015) in de EU, goed voor 70,9 ton.

Een andere vaststelling: ondanks een stabiele prijs, was de cocaïne in 2016 het zuiverste sinds een decennium.

Op stadsniveau blijkt uit een recente studie van drugsresidu in het afvalwater dat de hoogste concentraties cocaïne te vinden waren in België (Brussel en Antwerpen), Nederland, Spanje en Groot-Brittannië. Tussen 2015 en 2017 zijn de concentraties in 26 van de 31 gecontroleerde steden gestegen. In Oost-Europese steden waren de concentraties over het algemeen veel lager.

In het rapport wordt ook gewag gemaakt van een ‘dynamische drugsmarkt’, die zich snel aanpast als antwoord op de maatregelen van de overheden, bijvoorbeeld controles. Dimitris Avramopoulos, Europese commissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken, is op zijn hoede: “We merken vandaag een hogere drugsproductie en beschikbaarheid in Europa. Het dynamische en adaptieve karakter van de markt die daarbovenop komen, zijn heel gevaarlijk.”

Cocaïne is dan wel de meest gebruikte stimulerende drug, uit het rapport blijkt dat cannabis de meestverspreide drug an sich is in Europa, met 17,2 miljoen jongvolwassen gebruikers in het afgelopen jaar in de Europese Unie. Meer zelfs: één procent van de Europese volwassenen gebruikt (bijna) dagelijks cannabis.

Cannabis was in het spel bij driekwart (77 procent) van de 800.000 drugsdelicten in de EU in 2016. Het was ook de meest in beslag genomen drug in 2016, met 763.000 inbeslagnames.