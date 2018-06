DOE DE TEST. Hoe zit het met jouw lagereschoolkennis van het Frans?

Onvoldoende leerlingen halen voor Frans de eindtermen voor lezen in de lagere school, bleek donderdag uit een peiling van de KU Leuven die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekendmaakte. Hoe is het met jouw lagereschoolkennis van het Frans gesteld?

Ontdek hieronder zelf hoe goed of slecht het met jouw lagereschoolkennis van het Frans is gesteld. Voor de vragen deden we beroep op Uitgeverij Van In, uitgever van de legendarische lessenreeks Eventail Junior - voor heel wat Vlamingen hun eerste kennismaking met het Frans. En met de hit ‘Fanfreluche est une poupée’, maar dat geheel terzijde. Haal jij 10/10?