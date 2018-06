Is jouw volgende job een grote vis aan de haak?

In april besliste de federale regering om tegen 2025 de capaciteit van de windmolens op de Noordzee te verdubbelen. Vandaag bouwen specialisten de fundamenten van Norther, een gloednieuw offshore windmolenpark voor de kust van Zeebrugge. “In deze business moet je leren uit fouten, eelt kweken en veerkracht tonen.”

“De kiem van het verhaal van Norther plantten we al acht jaar geleden”, vertelt projectdirecteur Dennis Sanou. “Je moet eerst een concessie bemachtigen, dan de nodige subsidiedossiers opmaken en vooral financieel alles rond krijgen”, stelt hij. “Bij zo’n project komt veel studiewerk en risico-inschatting kijken. In die eerste periode van het project haalden juristen en mensen van research & development hun hart op.”

Norther zal een productiecapaciteit hebben van 370 Megawatt. Ter vergelijking: een gemiddelde Belgische kerncentrale levert 1.000 Megawatt op. Bijna 400.000 Belgische gezinnen zullen groene stroom gebruiken afkomstig van de ‘windboerderij’ Norther. Visueel valt Norther amper op: de turbines bevinden zich op 23 kilometer van het strand in de strook van Zeebrugge tot Oostende.

Gevaar voor bommen

Momenteel produceren verschillende fabrikanten wereldwijd de onderdelen voor het windpark. Specialisten in Antwerpen assembleren het elektrisch onderstation, de turbines zijn van Deense makelij en een Zuid-Koreaans bedrijf vervaardigt de onderzeese kabel. Nu begint het voorbereidende werk offshore. “We onderzoeken eerst de zeebodem, bepalen waar de kabels zullen liggen en platten onder water zandduinen af. Een gevaarlijk karwei, want in de Noordzee liggen hier en daar nog onontplofte springtuigen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog”, merkt Dennis Sanou op.

“Zodra de bodem vlak is, brengen we steenbescherming aan en plaatsen we funderingspalen waarop de windturbine komt. Een gigantische operatie, want een funderingspaal weegt zowat 1.000 ton. Zag je op Discovery Channel weleens de schepen met reusachtige kranen? Dat zijn onze werkinstrumenten.”

Groene stroom piekt

Een opleiding in offshorewindenergie bestaat vreemd genoeg niet. De mensen binnen het Norther team hebben een achtergrond in civiele techniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Kennis alleen volstaat niet. Ze beschikken ook over een gezonde dosis commercieel inzicht. Cruciaal is het managen van risico’s. “Als er hier iets fout gaat, dan gaat het goed fout”, poneert Sanou. “In deze business moet je leren uit fouten, eelt kweken en veerkracht tonen.”

Wereldwijd is er meer vraag naar groene stroom, denk maar aan de groei van het aantal elektrische wagens. Elk land heeft bovendien ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen. En er is uiteraard de naderende kernuitstap in 2025. Resultaat: de offshore windenergie heeft een fantastisch potentieel. De markt wordt volwassen.

Welke medewerkers nodig?

Waar vindt de sector dan de juiste medewerkers? “Wij werken met mensen die uit de offshore olie-, gas- en hernieuwbare industrie komen. Maar we hebben ook collega’s die hun sporen verdienden in de wereld van het baggeren en de elektriciteitssector. Het Norther-team telt vijf verschillende nationaliteiten. De anciënniteit is divers: zowel seniors, mid-dertigers als schoolverlaters”, vertelt hij.

Sanou geeft ten slotte nog een gouden tip. “Durf een internationale stap te zetten, nieuwe kennis op te doen en die vervolgens weer uit te dragen”, zo stelt hij. “In deze sector speel je met de nieuwste generatie windturbines en handel je volgens de modernste technieken. Daar kun je leuk mee uitpakken op verjaardagsfeestjes.”

