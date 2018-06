Amerika haalt personeel terug uit China na mysterieuze symptomen door ‘sonische aanvallen’

De Verenigde Staten hebben personeel uit China teruggeroepen, nadat een medische screening had gewezen op dezelfde symptomen die vorig jaar bij Amerikaanse diplomaten werden aangetroffen op Cuba. Dat heeft de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert, gezegd. Om hoeveel diplomaten het precies gaat, is niet bekend.

De Amerikanen zonden eind vorige maand een medisch team naar China om er overheidspersoneel te screenen. Een medewerker van het consulaat in Guangzhou had er te maken gekregen met symptomen die volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken deden denken aan de mysterieuze sonische aanvallen op Amerikaanse diplomaten in Cuba.

“Als gevolg van het screeningsproces heeft het ministerie een aantal personen teruggehaald voor verdere evaluatie en uitvoerig onderzoek van hun symptomen en bevindingen in de Verenigde Staten”, aldus Nauert woensdag. Eerder had minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo al aangegeven dat hij de oprichting van een speciale taskforce had bevolen om de “onverklaarde gezondheidsincidenten” te onderzoeken.

Tussen eind 2016 en midden 2017 kregen meer dan twintig Amerikaanse diplomaten die werkten op de ambassade in Havana op Cuba na het horen van scherpe geluiden te maken met gehoorverlies, duizeligheid, slapeloosheid, en verlies van het gezichtsvermogen. Washington spreekt van akoestische aanvallen, maar omdat de herkomst nog niet is vastgesteld, springen de VS voorlopig voorzichtig om met beschuldigingen.