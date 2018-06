“Ergste humanitaire crisis ter wereld”: voedseltekort dreigt voor miljoenen mensen in Jemen

Brussel - Miljoenen mensen in Jemen dreigen afgesneden te worden van de toevoer van levensmiddelen doordat het geweld rond de havenstad Hodeida escaleert. Die waarschuwing lanceert Oxfam Solidariteit donderdag. Pro-regeringstroepen willen Hodeida veroveren op de Houthi-rebellen.

Oxfam schat het aantal mensen dat nog maar een stap verwijderd is van de hongersnood in Jemen, op 8,4 miljoen. Hodeida is één van de belangrijkste havens in het land en een levensnoodzakelijke bevoorradingsroute voor voedsel, brandstof en medicijnen. Als die geblokkeerd wordt, zal dat meer honger tot gevolg hebben, aldus de ngo.

Troepen die trouw zijn aan de Jemenitische president Abd Rabbo Mansour Hadi, krijgen (lucht)steun van de militaire coalitie onder leiding van buurland Saoedi-Arabië. De Houthi’s, die tot de sjiitische tak van de islam behoren, krijgen de steun van Iran, de aartsvijand van de Saoedi’s. Het conflict is al sinds maart 2015 aan de gang.

Voedselbedeling in Jemen Foto: AFP

Humanitaire crisis

Volgens Oxfam woedt de ergste humanitaire crisis ter wereld in Jemen. Meer dan 22 miljoen mensen, of zowat 75 procent van de bevolking, hebben nood aan humanitaire hulp. De cholera-epidemie die vorig jaar uitbrak, was de ergste ter wereld sinds daarvan cijfers worden bijgehouden, luidt het. Er waren meer dan 1,1 miljoen verdachte gevallen en er vielen meer dan 2.200 doden door de ziekte.

Door de burgeroorlog is er ook een economische crisis. De prijzen van elementaire voedingsmiddelen stegen en salarissen in de publieke sector konden niet meer betaald worden.