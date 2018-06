Sterspeler James Rodriguez ontbreekt in trainingsmatch van Colombia

Colombia oefende woensdagavond in zijn voorbereiding op het WK achter gesloten deuren tegen de U19 van FC Genua. Sterspeler James Rodriguez ontbrak door een hardnekkige verkoudheid. Ook verdediger Christian Zapata, die last heeft van een spierblessure, was er niet bij.

Het team van coach José Pekerman stoomt zich in het oefencentrum van AC Milan klaar voor de wereldbeker. In Rusland speelt Colombia tegen Japan (19 juni), Polen (24 juni) en Senegal (28 juni). Daarna wacht in de achtste finales mogelijk België.