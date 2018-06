Veertiger overleden na botsing tussen twee wagens in Gilly

Charleroi - Bij een aanrijding tussen twee wagens donderdag kort na middernacht in Gilly (Charleroi), is een 44-jarige bestuurder uit Courcelles om het leven gekomen. Na de klap belandde zijn voertuig op de flank en werd de bestuurder uit de auto geslingerd. Hij overleed kort na opname in het ziekenhuis. Dat is vernomen van de hulpdiensten.

De aanrijding gebeurde op een kruising van de chaussée de Châtelet in Gilly. Twee Renaults kwamen om een nog onbekende reden in botsing. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld voor nader onderzoek. De tweede wagen belandde in een uitstalraam. Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis overgebracht. De 44-jarige bestuurder overleed kort nadien aan zijn verwondingen.