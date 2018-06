Twee Belgen in top tien van duurste voetballers, verrassende nummer één, Ronaldo zakt (ver) weg

Het WK nadert heel snel maar intussen draait de geruchtenmolen over potentiële zomertransfers op volle toeren. In dat opzicht is het altijd interessant dat het Internationaal Centrum voor Sportstudies CIES zijn marktwaarden gepubliceerd heeft. Met vijf Belgen bij de duurste voetballers op aarde.

Het is intussen traditie geworden. Het CIES publiceert enkele keren per jaar de marktwaarden van de duurste voetballers ter wereld. Daarvoor gebruikt het onderzoeksbureau een waaier aan criteria. Zoals leeftijd, contractduur, positie, prestaties en status. Uiteindelijk komt Harry Kane als toch wel verrassende nummer één uit de bus met een marktwaarde van 201 miljoen euro.

Neymar was in januari nog de primus van de klas, nu staat hij tweede met een marktwaarde van 196 miljoen. Dat is 24 miljoen minder dan wat PSG voor hem betaalde. Kylian Mbappé passeert Lionel Messi en is nu derde. De jonge Fransman van PSG is volgens het CIES 187 miljoen waard, Messi ‘slechts’ 184 miljoen. Mohammed Salah maakt de top vijf rond met een marktwaarde van 171 miljoen.

Daarna komt Tottenham-talent Dele Alli (ook 171 miljoen), gevolgd door Kevin De Bruyne. De Rode Duivel is 167 miljoen waard. Twee miljoen meer dan Antoine Griezmann en Paulo Dybala. Romelu Lukaku maakt de top tien rond met een marktwaarde van 163 miljoen.

Ronaldo. Foto: REUTERS

Waar is Ronaldo?

Eden Hazard moet tevreden zijn met een 17de plaats. De kapitein van de Rode Duivels is volgens het CIES 125 miljoen waard. Hij staat daarmee tussen Gabriel Jesus (140 miljoen) en Luis Suarez (120 miljoen). De andere Belgen in de top honderd zijn:

59. Dries Mertens - 74 miljoen

90. Radja Nainggolan - 60 miljoen

Yannick Carrasco, Thibaut Courtois en Toby Alderweireld zijn uit de top honderd verdwenen. En Cristiano Ronaldo, vraagt u zich af? Die staat pas 24ste met een marktwaarde van 103 miljoen. Verder halen liefst drie ex-splers van Racing Genk de lijst: Sergej Milinkovic-Savic (54ste met 75 miljoen), Kalidou Koulibaly (75ste met 67 miljoen) en Wilfred Ndidi (79ste met 63 miljoen).

De volledige top 20:

1. Harry Kane (24, Tottenham) - 201,2 miljoen euro

2. Neymar (26, PSG) - 195,7m

3. Kylian Mbappé (19, PSG) - 186,5m

4. Lionel Messi (30, Barcelona) - 184,2m

5. Mohammed Salah (25, Liverpool) - 171,3m

6. Dele Alli (22, Tottenham) - 171m

7. Kevin De Bruyne (26, Man City) - 167,2m

8. Antoine Griezmann (27, Atlético) - 164,5m

9. Paulo Dybala (24, Juventus) - 164,2m

10. Romelu Lukaku (25, Man United) - 163,4m

11. Raheem Sterling (23, Man City) - 155,1m

12. Philippe Coutinho (25, Barcelona) - 154,6m

13. Leroy Sané (22, Man City) - 152,2m

14. Paul Pogba (25, Man United) - 144,9m

15. Roberto Firmino (26, Liverpool) - 142,6m

16. Gabriel Jesus (21, Man City) - 140,3m

17. Eden Hazard (27, Chelsea) - 124,7m

18. Luis Suarez (31, Barcelona) - 120,4m

19. Samuel Umtiti (24, Barcelona) - 111,5m

20. Christian Eriksen (26, Tottenham) - 106,2m