Vrouw (30) steekt eigen woning in Leuven in brand terwijl kinderen en moeder thuis zijn

Leuven - Een 30-jarige vrouw uit Leuven wordt er van verdacht haar eigen woning in de Ridderstraat in brand gestoken te hebben op dinsdagavond 5 juni. Rond 20 u kwam er een oproep binnen bij de politie en hulpdiensten. Familie en buren van de vrouw waren al ter plaatse om de brand te proberen blussen. De twee kinderen van de vrouw, 11 en 5 jaar oud, en haar moeder waren op het ogenblik van de brand thuis. Zij konden ongedeerd ontkomen.

De vrouw zelf was weggevlucht nog voor de brandweer en de politie toekwamen. Ze werd even later gearresteerd. De branddeskundige en het labo vonden minstens drie brandhaarden in het huis. De woning is onbewoonbaar door de grote schade die de vlammen veroorzaakten. De vrouw werd op woensdag 6 juni voor de onderzoeksrechter geleid. Ze werd aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting. Ze ontkent.