Onheilspellend bericht uit Portugal: "Ronaldo heeft beslist over zijn toekomst bij Real Madrid"

Cristiano Ronaldo wil weg bij Real Madrid. Dat staat vandaag te lezen op de voorpagina van de Portugese sportkrant Record. De club zou de financiële eisen van zijn absolute sterspeler niet willen inwilligen.

Woensdag zaten de vertegenwoordigers van Ronaldo samen met de clubleiding om te onderhandelen over de toekomst. De Portugees zou te weinig waardering voelen. “Het gaat niet om geld, maar om erkenning”, zo liet Record optekenen. Ronaldo’s contract werd niet meer verlengd sinds 2016, en sindsdien heeft hij twee keer de Gouden Bal gewonnen en loodste hij Real twee keer naar Champions League-winst.

De 33-jarige aanvaller zou een moeilijke relatie hebben met Florentino Pérez, de voorzitter van de club. Die zou vorig jaar na het binnenhalen van de Champions League beloftes hebben gemaakt over een nieuw contract en die later hebben verbroken.

Bovendien hebben de andere twee absolute wereldsterren, Lionel Messi en Neymar, de afgelopen twee jaar wél flinke contractsverbeteringen gekregen. Ronaldo vindt dat de combinatie van al die factoren hem recht geeft op hetzelfde.



Bij gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen zou Ronaldo openstaan voor aanbiedingen uit Frankrijk, Engeland en Italië. De Madrileense club zou Ronaldo eventueel wel willen laten vertrekken om plaats te ruimen voor een andere sterspeler, waarschijnlijk Neymar. Die laatste speelde tot 2017 nog voor aartsrivaal FC Barcelona. Het valt dus te betwijfelen of een transfer naar De Koninklijke hem door de supporters in dank zou worden afgenomen.

Ronaldo liet eerder al verstaan dat voorzitter Pérez grote toegiften zou moeten doen om CR7 langer aan zich te kunnen binden. "Ik zou graag heel mijn leven bij Real blijven, maar dat hangt af van Florentino."