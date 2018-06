Britse stripteaseclubbaas Peter Stringfellow overleden

De Britse uitbater van stripteaseclubs Peter Stringfellow, een emblematische figuur van het Londense nachtleven, is donderdag op 77-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn agent gemeld.

“Diep getroffen melden we het overlijden van de koning van de nachtclubs, Peter Stringfellow. Hij was onze allereerste cliënt en een grote vriend. We zullen hem missen”, aldus zijn pr-agentschap The Cult PR.

In 2015 onthulde Stringfellow dat hij in 2008 de diagnose van longkanker had gekregen, een ziekte waartegen hij in het geheim gevochten had.

Foto: AP

Gezicht van Londens nachtleven

Peter Stringfellow maakte in de jaren 60 naam in het nachtleven door in zijn clubs groepen als de Beatles, The Kinks of Jimi Hendrix aan te trekken, voordat hij een specialist van striptease werd.

Hij werd regelmatig gefotografeerd omringd door schaars geklede jonge vrouwen en werd vergeleken met Hugh Hefner, de oprichter van het magazine Playboy, die in 2017 op de leeftijd van 99 jaar overleed.

Stringfellow opende in 1980 een “gentlemen’s club” in Covent Garden, in het centrum van Londen, die zijn naam droeg en die hij “de bekendste nachtclub ter wereld” noemde. Daar kwamen talrijke beroemdheden over de vloer, volgens Stringfellow astrofysicus Stephen Hawking inbegrepen. “Ik wou met Stephen over het heelal praten, maar hij was meer geïnteresseerd in de meisjes”, grapte Stringfellow, die ook clubs opende in Parijs, New York, Miami, Beverly Hills en Dublin.