Vermiste tiener verkracht en vermoord teruggevonden, hoofdverdachte weggevlucht naar thuisland Irak

Het lichaam dat woensdagnamiddag gevonden werd in het Duitse Wiesbaden, blijkt dat van de vermiste Susanna te zijn. Het veertienjarige meisje was al een tweetal weken verdwenen.

Susanna uit Mainz trok op 22 mei samen met een vriendin naar het centrum van Wiesbaden. ’s Avonds moest ze weer thuiskomen, maar dat deed ze niet. De volgende dag werd ze als vermist opgegeven. Dagenlang heeft de politie gezocht naar de tiener. Tot woensdag een vrouwenlichaam werd gevonden. Donderdagochtend blijkt dat het om Susanna gaat. Het lichaam was gedeeltelijk begraven en bedekt met kreupelhout.

Gevlucht naar Irak

Een Irakese vluchteling van 20, Ali Bashar, is momenteel de hoofdverdachte voor de moord. De jongeman was tot voor kort de vriend van Susanna en is intussen begin juni in allerijl met zijn familie teruggereisd naar Irak. Op 1 juni boekte het gezin (vader, moeder en vijf broers en zussen van Ali) onder een valse naam een vlucht richting Irak.

Het onderzoek naar de verdwijning kwam in een stroomversnelling nadat een dertienjarige getuige zich gemeld had bij de politie. Hij meldde dat hij de Irakees luidop had horen zeggen dat hij het meisje op 22 of 23 mei had gedood, en waar hij haar lichaam had begraven.

Intussen blijkt ook dat Susanna verkracht werd.

Aangekomen in Duitsland in 2015

Naast Ali Bashar wordt ook nog een Turk van 35 in verband gebracht met de moord. Die man kon worden opgepakt.

Ali Bashar was gekend bij de politie. Zo was hij al eens betrokken bij een gevecht, zou hij een meisje van 11 verkracht hebben in een opvangcentrum voor vluchtelingen en heeft hij ook al iemand bedreigd met een mes. Hij reisde samen met zijn familie in de herfst van 2015 vanuit Irak naar Duitsland via Turkije en Griekenland.