Vader en zoon opgepakt voor steekpartij in Oostende

Brugge / Oostende - Een 57-jarige man uit het Limburgse Dilsen-Stokkem en zijn 25-jarige zoon zijn opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Oostende. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd, maar is ondertussen buiten levensgevaar.

N.F. (28) uit Oostende werd rond 1.30 uur met een mes gestoken in de Oostendse uitgaansbuurt. Ter plaatse kon de politie twee verdachten arresteren. Het gaat om P.W. en zijn zoon C.W., maar het is niet duidelijk welk aandeel elk van de verdachten in de feiten zou hebben.

Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek voor poging tot doodslag gevorderd. Het onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat de aanleiding en de precieze omstandigheden van de steekpartij waren.