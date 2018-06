Drugsoma uitzinnig nadat ze gratie kreeg van Trump: “Mijn leven begint vandaag opnieuw”

Nadat Kim Kardashian West het opnam voor Alice Maria Johnson, is de vrouw nu vrijgelaten uit de gevangenis. Ze kreeg van Amerikaans president Donald Trump gratie omdat ze een modelgevangene was. “Ik kan hen alle twee niet genoeg bedanken”, aldus Johnson.

In 1996 werd Johnson veroordeeld omdat ze deel uitmaakte van een drugsbende. Ze werd veroordeeld voor drugsbezit en het witwassen van geld. In 2014 hoopte ze al om vrijgesproken te worden nadat Obama criteria opstelde om langdurige gevangenen gratie te verlenen. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Trump daarentegen verleende de gratie wel nadat Kim Kardashian West voor de vrijlating had gepleit. Het Witte Huis liet woensdag weten waarom ze de vrouw hebben vrijgelaten. “Mevrouw Johnson neemt de volle verantwoordelijkheid voor haar eerdere misstappen. Ze was de vorige twee decennia een modelgevangene. Hoewel ze veroordeeld was tot een levenslange gevangenisstraf bleef ze hard werken aan een mogelijke terugkeer in de maatschappij. Ze was ook een mentor voor haar medegevangenen.”